Doručak ipak možete preskočiti

Doručak se uvijek apostrofira kao najvažniji obrok u danu i daju se mnogi savjeti kako bi trebao izgledati, no dva nedavna istraživanja provedena u SAD ne slažu se s tom tvrdnjom.

Naime, prvo je istraživanje pokazalo da preskakanje doručka, odnosno njegovo redovito konzumiranje nije povezano s gubljenjem težine niti s pretjeranom pretilošću. Rezultati istraživanja objavljeni su u stručnom časopisu American Journal of Clinical Nutrition. Istraživanja znanstvenika iz Birminghama pokazala su I da nema neposredne veze između doručkovanja i energetske ravnoteže tijekom dana.

Dobrovoljci su bili podijeljeni u tri grupe. Jedna je dobila zadaću da svakodnevno doručkuje, druga da svakodnevno preskače doručak, a treća da primjenjuje svoje svakodnevne navike kada je doručak posrijedi. Dio dobrovoljaca iz treće grupe svakodnevno je doručkovao, a dio preskakao jutarnji obrok.

Nakon četiri mjeseca svi dobrovoljci stali su na vagu kako bi se provjerila eventualna promjena u njihovoj kilaži. Ustanovljeno je da su od početka istraživanja svi izgubili ili dobili samo po pola kilograma ili kilogram. Odnosno, ostali gotovo na istom.

Drugo istraživanje čiji su rezultati objavljeni u istom časopisu pokazalo je da svakodnevno doručkovanje ne utječe znatno na opće poboljšanje metabolizma. U ovom je istraživanju sudjelovalo 33 vitkih dobrovoljaca kojima su kontrolirani kolesterol i količina šećera u krvi. Podijeljeni su u dvije grupe - pola ih je dobilo zadaću konzumirati doručak, a druga preskakati ga.

Nakon šest tjedana pojedincima iz obiju grupa izmjereni su tjelesna težina, razina kolesterola i šećera u krvi. Pokazalo se da su sve vrijednosti gotovo identične onima kakve su bile prije početka studije.

Izgleda da mitove ipak možemo raskrinkati ...