Što zapravo muči vaše srce?

Kardiolog dr. Dmitry Yaranov na Instagramu je objasnio da je unos šećera povezan s kardiovaskularnim bolestima i dijabetesom te pozvao ljude da smanje konzumaciju radi boljeg zdravlja. Porast "wellness" trendova naveo je mnoge da u prehranu uključuju navodno "hranjive sastojke ili proizvode.

No dr. Yaranov rekao je: "Kao kardiolog, vidim bolesti srca koje ne uzrokuje samo kolesterol. Postoji uobičajeni dodatak - skriven u pićima, grickalicama, umacima i 'zdravim' namirnicama - koji šteti srcu i potiče dijabetes."

Povezano s više od 2,2 milijuna novih slučajeva dijabetesa tipa 2

"Samo jedna porcija dnevno povezana je s 18% višim rizikom od bolesti srca. Dvije ili više? 21% višim - čak i kod ljudi koji vježbaju. U 2025. su istraživači pokazali da visok unos, osobito iz ultraprerađene hrane, povećava rizik od bolesti srca za 17%, koronarne bolesti za 23% i moždanog udara za 9%."

Dr. Yaranov je rekao da je globalno to povezano s više od 1 milijuna novih slučajeva bolesti srca i 2,2 milijuna novih slučajeva dijabetesa tipa 2 u godinu dana. Dodao je da je istraživanje u časopisu JAMA Internal Medicine pokazalo kako su osobe koje dobivaju više od 25% kalorija iz toga imale više nego dvostruko veći rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti u usporedbi s onima koji unose manje od 10%.

Rekao je: "To potiče upalu, povisuje krvni tlak, pogoršava kolesterol i remeti regulaciju glukoze - dvostruki udarac za srce i gušteraču."

Dodao je i da većina ljudi unosi znatno više od preporučenih dnevnih količina - manje od 6 čajnih žličica na dan za žene i 9 čajnih žličica na dan za muškarce - u mnogim slučajevima dva do tri puta više.

Dr. Yaranov je poručio: "Provjeravajte deklaracije. Ograničite unos. Zaštitite svoje srce i svoju razinu ŠEĆERA u krvi. Nije kolesterol - ova jedna stvar tiho šteti vašem srcu."

Britanska zaklada za srce (BHF) preporučuje da odrasli ograniče "slobodne šećere"(šećeri dodani u hranu i pića te oni prirodno prisutni u medu, sirupima i voćnim sokovima) na najviše 30 g dnevno kako bi se smanjio rizik od debljanja te bolesti srca i krvnih žila.