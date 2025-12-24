Nürnberg sredinom veljače u Močvari

Zagrebačkoj publici omiljeni Bjelorusi, turobni post-punkeri Nürnberg vraćaju se u Močvaru! Na krilima sjajnog aktualnog studijskog albuma "Adkaz" i nedavne obrade Black Sabbatha i njihove istoimene pjesme, još će jednom prirediti večer za pamćenje za ljubitelje mračnijeg zvuka 80-ih.

Zanimljivo je da su na live albumu promocije "Adkaza" uvrstili i pjesmu "Spać", upravo s posljednjeg koncerta u Močvari. U pametne telefone i svježe planere za 2026. valja upisati četvrtak, 12. veljače. Pretprodajna cijena ulaznica je 19 eura, a na dan koncerta ako ih ostane koštat će 23 eura. Fizički primjerci dostupni su u Dirty Old Shopu. Early bird ulaznice su rasprodane.

Nürnberg je post-punk duo koji je 2016. nastao u glavnom gradu Bjelorusije. Rad benda je snažno određen depresijom post-sovjetskih urbanih sredina, egzistencijalizmom, društvenim problemima u suvremenom industrijskom svijetu, pritiskom i umorom, ali i nekim bitnim osjećajima koji nas čine više ljudskima - da možemo i voljeti i biti empatični. Njihova glazba je tamna, turobna, atmosferična i energična.

Pod utjecajem je zvuka britanskog post-punk/new-wave/coldwavea iz 80-ih godina, ispunjena melankolijom, tjeskobom i očajem, obasjana svjetlucavim reverbom i gorko-slatkim melodijama. Prvi demo objavili su u kolovozu 2017., a nakon toga su autorski bili više nego plodni. Ovi sve popularniji Bjelorusi su nastupali i na velikim europskim festivalima i showcaseovima: "Waves Vienna", "Eurosonic Noorderslag" i "AtlasWeekend Kijev", kao i na koncertima i festivalima diljem Bjelorusije, Poljske, Rusije, Latvije i Ukrajine, a više je nego primjetan rast njihovih brojki na društvenim mrežama i streaming platformama.

Više nego dovoljno razloga za posjetiti Močvaru 12. veljače, grehota je propustiti nastup ovakvih šmekera.