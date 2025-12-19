Neočekivana namirnica usporava starenja

Nedavno istraživanje bavilo se teobrominom, biljnom kemijskom tvari koja se u velikim količinama nalazi u kakau i pripada skupini alkaloida, istoj obitelji kao i kofein. Teobromin se proučava zbog potencijalnih zdravstvenih koristi, uključujući moguću povezanost sa starenjem na staničnoj razini.

Znanstvenici su analizirali podatke iz dviju velikih i neovisnih skupina ispitanika. Prvu skupinu činilo je 509 ženskih blizanki iz projekta TwinsUK, a drugu 1.160 muškaraca i žena iz njemačke studije KORA. Sudionicima su uzeti uzorci krvi kako bi se izmjerile razine teobromina i analizirali epigenetski pokazatelji, uključujući epigenetske satove koji procjenjuju biološku dob, prenosi EatingWell.

Rezultati su pokazali da su više razine teobromina povezane sa sporijim epigenetskim starenjem. U skupini TwinsUK osobe s višim razinama teobromina djelovale su biološki mlađe od svoje stvarne dobi, a isti je obrazac potvrđen i u većoj KORA skupini. Dodatne analize pokazale su da je učinak bio izraženiji kod sadašnjih i bivših pušača.

Autori ističu da istraživanje ima određena ograničenja, uključujući vremenski razmak između uzimanja uzoraka u jednoj skupini te mogućnost da je teobromin samo pokazatelj prehrane bogate drugim korisnim spojevima iz kakaa.

Budući da se radi o promatračkom istraživanju, ne može se dokazati uzročno-posljedična veza. Nalazi ipak upućuju na to da bi prehrana bogata kakao proizvodima mogla imati povoljan učinak na zdravo starenje.