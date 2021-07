Jedete li previše piletine?

Piletina je svugdje - od pečene piletine preko roštilja do kuhane piletine u salati, ova namirnica može biti zdrav izvor proteina, no istovremeno uz neke dodatke može imati i neželjene posljedice.

Premda je priprema najvažniji dio kad je u pitanju zdrav obrok, postoji velika mogućnost da je piletina "nezdrava" i prije nego što dođe na vaš stol.

Prema posljednjim istraživanjima postoje neke manje poznate posljedice redovne konzumacije piletine kojih možda niste svjesni.

>> Piletina jedan od glavnih uzročnika zaraze >>

Antibiotici - piletina iz trgovina s posebnom varijantom bakterije E. coli utječe na razne infekcije, uključujući one urinarnog trakta, pokazala je studija u časopisu American Society for Microbiology. Oko 80% od 2.452 uzoraka bilo je pozitivno na E. coli, a 72% na urin i ljudsku krv. Zato je važno potražiti piletinu koja nije tretirana antibioticima kako biste se osigurali od rizika nekih bolesti, piše Eat This.

Bakterije - oko 97% pilećih prsa koje je testirala neovisna organizacija Consumer Reports, puno je bakterija što može, naravno, imati negativne posljedice na zdravlje. To se odnosi na jeftinu piletinu u trgovinama i trgovačkim lancima, a ne na domaću, uzgojenu piletinu. Više od polovice uzoraka sadržavalo je fekalne čestice, a oko polovice uzoraka sadržavalo je najmanje jednu bakteriju koja je otporna na tri ili više uobičajena antibiotika.

>> Piletina nije zdravija od crvenog mesa >>

Debljanje - jedna je studija otkrila poveznicu između jedenja mesa i težine te da vegetarijanci generalno imaju niži indeks tjelesne težine (BMI) od osoba koje jedu meso. Što se tiče same piletine, puno ovisi o načinu pripreme pa će pohana ili pržena piletina, kao i ona zapečena s parmezanom ili drugim sirom, utjecati na porast tjelesne težine. Kombinirajte piletinu s hranom bogatom vlaknima poput grahorica i povrća i ne morate puno brinuti o težini.

>> Što jedemo, a što bismo trebali? >>

Kolesterol - mala studija objavljena u časopisu American Journal of Clinical Nutrition otkrila je da je bijelo pileće meso utjecalo na razine "lošeg" kolesterola na isti način kao i crveno meso. To može imati i direktan utjecaj na rizik od srčanih bolesti. Međutim, ističu se i neki nedostaci studije, a to je broj sudionika. 113 ispitanika premalen je uzorak za konačne zaključke pa su potrebna i dodatna istraživanja.