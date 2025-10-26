Izvor proteina koji jača srce

Želite li paziti na svoje srce i željeti da uvijek radi kako treba, trebali bi jesti - morske plodove i ribu, zaključili su znanstvenici.

"Mediteranska prehrana jedan je od najboljih načina prehrane za zdravlje srca, jer uključuje proteine iz morskih izvora koji su bogati omega-3 masnim kiselinama i imaju malo zasićenih masti", rekla je kardiologinja dr. Mary Greene. Omega-3 masti snižavaju kolesterol, imaju protuupalna svojstva i doprinose oporavku srčanog mišića, a najbolji izbori su losos, tuna, sardine, pastrva, skuša i haringa.

Ipak, kako bismo iskoristili sve te prednosti, ribu moramo redovito jesti i pritom je pravilno čuvati. Svježa, sirova riba može trajati dulje ako se pohranjuje na ledu. Ako je cijela, najbolje ju je staviti na pladanj ispunjen ledom, bez omatanja. Ako imamo filete, možemo ih omotati u plastičnu foliju i položiti na pladanj s rubovima, što sprječava da se rastopljeni led razlije po hladnjaku.

Za čuvanje pečene ribe najbolje je koristiti hermetički zatvorene staklene posude, jer one sprječavaju razvoj bakterija i širenje mirisa u hladnjaku. Također, ako ribu želimo zamrznuti, najvažnije je izbjeći kontakt sa zrakom. Kad se pravilno vakuumira, riba može trajati jako dugo - no preporuka je da se sirovi fileti čuvaju najviše osam mjeseci, a pečeni do tri mjeseca. Važno je sve točno označiti i datirati, kako biste lako pratili svježinu i izbjegli kvarenje.

Dakle, uz pravilno čuvanje i redovitu konzumaciju, riba može postati ključan saveznik zdravog srca.