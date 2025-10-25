Svi već jako dobro poznati post, odnosno svjesno suzdržavanje od hrane ili značajno smanjenje unosa kalorija na određeno vrijeme, postaje sve popularniji među ljudima koji žele poboljšati zdravlje ili izgubiti višak kilograma. Jedan od poznatijih oblika je dijeta 5:2, kod koje se pet dana u tjednu jede uobičajeno, dok se preostala dva dana kalorijski unos ograničava na 500 do 600 kalorija.

Zagovornici posta navode brojne koristi, a najpoznatija je gubitak kilograma. Prema podacima Johns Hopkins Medicine, post može pomoći i u kontroli razine šećera u krvi, poboljšanju zdravlja srca te fizičke izdržljivosti. Ipak, stručnjaci napominju da je još uvijek potrebno više istraživanja na ljudima kako bi se sve te koristi znanstveno potvrdile.

Što se događa u tijelu tijekom prvih 48 sati?

Dr. Alan Goldhamer, gostujući u popularnom podcastu Stevena Bartletta, objasnio je što se točno zbiva u tijelu tijekom ranih faza posta. Ključna promjena događa se unutar 24 do 48 sati kada tijelo prestaje koristiti glukozu kao glavni izvor energije i počinje proizvoditi ketone razgradnjom masti.

Prema njegovim riječima, mozak, jetra i mišići postupno se prebacuju s korištenja glukoze na korištenje ketona, a taj prijelaz ovisi o količini glikogena pohranjenog u tijelu. Već unutar 16 do 48 sati, tijelo prelazi na sagorijevanje masti, što mnogi prepoznaju kao početak učinkovite faze mršavljenja.

Post i zdravlje mozga

Jedan od važnih spojeva koji nastaje tijekom posta je beta-hidroksibutirat (BHB), izvor energije koji tijelo proizvodi kada ponestane ugljikohidrata. Osim što potiče sagorijevanje masti, BHB je povezan i s boljim zdravljem mozga.

Dr. Goldhamer objašnjava kako BHB potiče proizvodnju BDNF-a, neurokemikalije koja štiti živčane stanice od oštećenja. BDNF, odnosno neurotrofni faktor iz mozga, ima važnu ulogu u zaštiti mozga od oksidativnog stresa koji se povezuje s razvojem bolesti poput Alzheimera i Parkinsonove bolesti.

Što se događa po satima?

Znanstvenici su detaljno proučili kako tijelo reagira tijekom posta:

U prva četiri sata tijelo dovršava probavu posljednjeg obroka.

Nakon osam sati razina šećera u krvi počinje padati, a tijelo koristi glikogen iz jetre i mišića za energiju.

Nakon 12 sati rezerve glukoze su potrošene, a jetra započinje razgradnju masti i proizvodnju ketona.

Nakon 16 sati pokreće se proces autofagije, prirodni mehanizam kojim tijelo reciklira oštećene stanice, čime potiče regeneraciju organizma.

Iako se post u mnogim slučajevima pokazao korisnim, nije prikladan za svakoga. Osobito bi se osobe s kroničnim bolestima, trudnice i dojilje trebale prije uvođenja ovakve prakse savjetovati sa svojim liječnikom. Kao i kod svake veće promjene u prehrani, važno je pratiti reakcije tijela i postupno uvoditi nove navike.