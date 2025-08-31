Hrana koja uzrokuju bore i prerano starenje

Kako starimo, opušta nam se kože i izgledamo, naravno, starije.... no, dok određene namirnice pomažu koži da izgleda svježe i mladoliko, druge mogu ubrzati pojavu bora, upala i beživotnog tena. Prema najnovijim znanstvenim saznanjima i savjetima stručnjaka, neke bi namirnice trebalo izbjegavati ako želite očuvati mladolik izgled kože.

Alkohol - često i pretjerano konzumiranje alkohola povezano je s ubrzanim starenjem kože. Istraživanja pokazuju da osam ili više alkoholnih pića tjedno može dovesti do natečenih podočnjaka, dubljih bora i gubitka volumena lica. Osim toga, alkohol povećava rizik od raka i dodatno isušuje kožu. Preporuka je ograničiti unos na najviše jedno piće dnevno za žene i dva za muškarce.

Previše šećera i rafiniranih ugljikohidrata - konzumiranje velike količine šećera i rafiniranih ugljikohidrata (poput bijelog kruha, slatkiša i gaziranih pića) pokreće proces glikacije - kemijsku reakciju u kojoj se šećer veže na proteine. Time nastaju spojevi poznati kao AGEs, koji oštećuju kolagen i smanjuju elastičnost kože. Posljedica su bore i opuštena koža. Nutricionistica Samantha Cassetty preporučuje izbjegavanje zaslađenih pića poput sokova i kava sa sirupima. Kako kaže, "takva pića imaju vrlo malu ili nikakvu nutritivnu vrijednost i štete koži".

Prerađena i pržena hrana - pomfrit, pereci, suhomesnati proizvodi i druga prerađena hrana potiču stvaranje štetnih spojeva u tijelu i mogu izazvati upale. Osim što su siromašni hranjivim tvarima, ovakvi proizvodi sadrže malo vitamina i antioksidansa, važnih za zdravlje kože. Dermatologinja dr. Kseniya Kobets ističe da koži trebaju hranjive tvari za izgradnju kolagena, zacjeljivanje i zadržavanje vlage.

Previše soli u prehrani - namirnice s visokim udjelom soli mogu uzrokovati nadutost, zadržavanje vode, ali i ubrzati starenje kože. Životinjske studije pokazale su da prehrana bogata natrijem povećava oksidativni stres koji oštećuje stanice kože. Najveći izvori soli u prehrani su kruh, sir, pizza, prerađeno meso i gotovi obroci.

Transmasti - iako su transmasti u mnogim zemljama zabranjene, još se uvijek mogu pronaći u nekim industrijskim proizvodima. Ako na etiketi piše "djelomično hidrogenirana ulja", to je znak za oprez. Transmasti štete zdravlju srca, ali i koži jer uzrokuju stvaranje spojeva koji razgrađuju kolagen i ubrzavaju starenje. Nalaze se u keksima, kolačima, krafnama, smrznutim pizzama i prženoj hrani.

Dakle, ovakve se stvari jednostavno - ne jedu...