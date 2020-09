Hrana koja sama gubi kilograme

Mršavljenje je muka, a vrlo često i glad, no to se može promijeniti - kad izabiremo hranu s velikim udjelom vode, osjećamo se siti bez obzira na to što konzumiramo manje kalorija, i na taj način možemo izgubiti na težini, objašnjava nutricionistica Christina Esser.

Osobe koje jedu pet obroka voća i povrća na dan unose manje kalorija, a "istodobno, voće, povrće i jogurt također imaju mnogo vitamina i minerala", rekla je Esser. Proizvodi koji sadrže integralne sjemenke također mogu pomoći.

- U želucu funkcija im je poput spužve, apsorbiraju vodu koja hrani daje njezinu težinu i volumen - objašnjava Esser.

- To stvara osjećaj da prije osjetimo sitost i ne jedemo tako mnogo kalorija. Za zaštitu mišića potrebne su nam bjelančevine, objašnjava Esser te dodaje:

- A bjelančevine uzrokuju da se ljudi osjećaju posebno siti, što je upravo ono što želimo: osjećaj sitosti dok se u isto vrijeme gubi težina. Međutim, same bjelančevine nisu dovoljne da se održava mišićno tkivo, nego su za to potrebne i tjelesne vježbe, kaže Esser.

Optimalne rezultate dobit ćemo upravo kombinacijom vježbi snage i izdržljivosti, napominje Esser.