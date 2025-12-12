Gdje se u Europi nalaze najbolji (i najgori) rabljeni automobili?

Automobil koji je mnogo puta promijenio vlasnika rijetko je najpoželjnija opcija na tržištu rabljenih vozila. Takvo vozilo je možda bilo loše održavano ili može skrivati ​​tehničke nedostatke kojima se prethodni vlasnici nisu htjeli baviti. Opće je prihvaćeno mišljenje da će automobil biti u boljem stanju kada dugi niz godina ima istog vlasnika. Vozačke navike također igraju važnu ulogu - jednostavno je veća vjerojatnost da će automobil koji je priješao manje kilometara biti u dobrom stanju.

Tvrtka za automobilske podatke carVertical provela je istraživanje kako bismo otkrili u kojim europskim zemljama vozači istim automobilom prijelaze najviše kilometara, a u kojim najmanje, koliko često vozači mijenjaju automobile i vozila iz kojih zemalja vrijedi izbjegavati.

Srbi prijelaze najmanje kilometara s jednim automobilom, Poljaci najviše

Podaci tvrtke carVertical pokazuju da u Hrvatskoj jedan vlasnik u prosjeku prije prodaje automobila prijeđe 67.861 km. To je ispod europskog prosjeka koji iznosi 75.928 km. Analiza uključuje samo automobile koji su provjereni na platformi carVertical, osiguravajući da svi podaci odražavaju stvarne zapise o povijesti vozila.

Poljska (112.977 km), Slovačka (109.044 km) i Portugal (108.256 km) su među zemljama u kojima vlasnici prijelaze najviše kilometara svojim automobilom. Najmanje brojke dolaze iz Srbije (18.807 km), Ukrajine (22.580 km) i Mađarske (47.845 km).

Naravno, ove brojke ne pokazuju koliko kilometara vozači prijeđu godišnje. U nekim zemljama ljudi češće mijenjaju svoje automobile, a u drugima sporije, što utječe na ukupnu prijeđenu udaljenost tijekom vremena kada vozilo pripada jednom vlasniku.

„Prosječna godišnja kilometraža otkriva koliko je intenzivno automobil korišten. Intenzivno korištenje utječe na vijek trajanja vozila, što kasnije obično dovodi do češćih kvarova i drugih problema. Zato u našim izvješćima o povijesti ističemo razdoblja intenzivne vožnje - to je nešto na što kupci uvijek trebaju obratiti pozornost pri odabiru rabljenog automobila", kaže Matas Buzelis, automobilski stručnjak tvrtke carVertical.

U Hrvatskoj je godišnji prosjek 16.813 km, što je ispod europskog prosjeka. Iako jedan vlasnik vozila u Hrvatskoj ne prijelazi velike udaljenosti, godišnja kilometraža ostaje umjerena.

Hrvati zadržavaju svoje automobile dulje od mnogih Europljana

Vozači u Hrvatskoj u prosjeku zadržavaju isti automobil 4 godine prije nego što se odluče na prodaju. Za usporedbu, portugalski vozači zadržavaju svoje automobile 7,2 godine, Poljaci 6,1 godinu, a Litvanci 5,5 godina. Najčešće promjene automobila događaju se u Srbiji i Ukrajini, gdje vozači u prosjeku mijenjaju svoja vozila svakih 1,1 godinu.

Stručnjaci se općenito slažu da što je automobil imao manje vlasnika, to je vjerojatnije da će biti pouzdaniji. Vozač koji planira prodati vozilo u roku od godinu dana, vjerojatno neće ulagati u skupe popravke ili otklanjati ozbiljnije nedostatke.

„Na vijek trajanja automobila snažno utječu i vozačke navike. Kratka putovanja, agresivna vožnja i preskočeno održavanje uvijek će negativno utjecati na stanje vozila tijekom vremena", objašnjava Buzelis.

Najmanji rizik od pogreške - kupnja automobila iz Njemačke, Litve, Portugala i Ujedinjenog Kraljevstva

carVertical istraživanje otkrilo je da su najrizičnije zemlje za kupnju rabljenog automobila - na temelju učestalosti promjena vlasništva - Češka, Finska, Španjolska i Ukrajina. Vozači u tim zemljama ne samo da češće mijenjaju automobile, već i obično prijeđu više kilometara godišnje od prosječnog Europljanina.

Na primjer, vozači u Španjolskoj u prosjeku zadržavaju automobil 4 godine i godišnje prijeđu 23.186 km. U Ukrajini se automobili zamjenjuju svake 1,1 godine, s godišnjom kilometražom od 19.816 km. Finci mijenjaju svoja vozila svake 3,1 godine i godišnje prijeđu 21.213 km. Vozači u Češkoj godišnje prijeđu 20.201 km i u prosjeku zadržavaju automobil 3,6 godina.

Na suprotnom kraju su vozači u Njemačkoj, Litvi, Portugalu i Ujedinjenom Kraljevstvu. U tim zemljama vozači obično prijeđu manje kilometara i dulje zadržavaju svoja vozila.

U Ujedinjenom Kraljevstvu vozači u prosjeku zadržavaju automobil 4,5 godine i godišnje prijeđu samo 12.710 km. Nijemci također ne žure s promjenom automobila, čineći to svakih 4,8 godina i prijelaze 17.688 km godišnje. Portugalski vozači zadržavaju svoja vozila 7,2 godine i prijelaze 15.133 km godišnje, dok Litvanci mijenjaju automobile svakih 5,5 godina, prelazeći 16.367 km godišnje.