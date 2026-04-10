BMW je najčešće oštećivana marka automobila u Hrvatskoj

Gotovo će svaki automobil pretrpjeti veću ili manju štetu tijekom svojeg vijeka trajanja. Premda manji prometni incidenti u pravilu ne utječu na sigurnost ni dugovječnost vozila, kupnja automobila koji je sudjelovao u teškoj nesreći može biti skupocjena pogreška.

Tvrtka za podatke o automobilima carVertical provela je istraživanje u Hrvatskoj i drugim europskim državama s ciljem prepoznavanja marki vozila koje se najčešće oštećuju. Istraživanje je pokazalo da je pola rabljenih automobila koje su kupci najčešće pretraživali u 2025. imalo povijest oštećenja.

Automobili marke BMW najčešće se oštećuju

Istraživanje tvrtke carVertical pokazalo je da se u Hrvatskoj najčešće oštećuju automobili marke BMW. Ukupno je 83,5 % svih modela marke BMW koje je tvrtka carVertical provjerila u Hrvatskoj imalo najmanje jedan evidentirani događaj oštećenja.

Za njome slijede marke Porsche (80,1 %), Mini (73,1 %), Hyundai (60,9 %) i Toyota (59,8 %).

„Velik dio oštećenih automobila uvozi se izvana, nekvalitetno popravlja i prodaje kao da nikad nisu pretrpjeli nikakva oštećenja. Naravno, oštećuju se i automobili koji se lokalno upotrebljavaju. Vozila u prosjeku sudjeluju u prometnim nesrećama svakih 5 - 10 godina, zbog čega je kupnja rabljenog automobila uvijek povezana s određenim rizicima", kaže Matas Buzelis, stručnjak za automobilsko tržište u tvrtki carVertical.

Među svim automobilima koje je tvrtka carVertical provjerila u Hrvatskoj, njih 54,7 % - dakle, više od pola - bilo je oštećeno. Osiguravajuća društva procjenjuju da cijena svakog štetnog događaja u prosjeku iznosi 3.400 EUR.

Među markama automobila koje se najmanje oštećuju u Hrvatskoj nalaze se Volvo (45,9 %), Nissan (46,3 %) i Smart (47,2 %).

Vrijednost štete može doseći nekoliko tisuća eura

Što je veća vrijednost automobila, to će popravak oštećenja biti skuplji. Među svim automobilima provjerenim u Hrvatskoj, vozila marke Porsche imala su najveću prosječnu vrijednost štete od 11.000 EUR. U izvješćima o povijesti vozila, modeli marke Porsche u prosjeku su imali 3,2 zabilježene štete.

Za njima slijede marke Land Rover, s 4.800 EUR i 2,3 zabilježene štete, te Mini, s 4.500 EUR i 2,9 zabilježenih šteta.

„Popularni modeli automobila česta su meta nepoštenih prodavača. Kupci često procjenjuju stanje automobila samo prema njegovu izgledu, pri čemu zanemaruju provjeru mehaničkih komponenti. Ako je automobil oštećen i kasnije popravljen, iznimno je važno saznati kvalitetu tih popravaka", rekao je Buzelis.

Na drugom se kraju spektra nalaze modeli marke Mazda, koji su u prosjeku imali 2,2 zabilježene štete, pri čemu se cijena jednog štetnog događaja procjenjuje na 2.400 EUR. Marka Kia imala je 2,1 zabilježenu štetu uz prosječnu vrijednost štete od 2.400 EUR. Marka Volvo imala je 2,3 zabilježene štete i prosječnu vrijednost štete od 2.500 EUR.

Slični trendovi oštećenja u drugim državama

Među svim državama koje su bile uključene u istraživanje, najčešće oštećene marke bile su BMW (65,2 %), Hyundai (59,3 %) i Subaru (58 %).

Najčešće oštećeni model u sve 24 države koje su bile uključene u istraživanje bio je BMW serije 7, pri čemu je 77,3 % tih modela bilo oštećeno. Odmah za njim nalaze se modeli Audi A8 sa 71 % i BMW X6 sa 70,4 %.

Podaci specifični za pojedinačne modele pokazuju da su i u Hrvatskoj najčešće oštećeni automobili oni marke BMW. Predvodnici su pri tome modeli serije 4 (90 %), za kojim slijede modeli iz serije 1 (88,6 %) i serije 3 (85,5 %).

„Kupci automobila koji nastoje uštedjeti nešto novca ili si priuštiti model koji je izvan njihova platnog razreda često će zanemariti njegovo stvarno stanje. Međutim, kupnja znatno oštećenog automobila kasnije može dovesti do brojnih neočekivanih troškova popravka. Ne želim niti spominjati upitnu sigurnost takva vozila. Izvješće o povijesti omogućava kupcima da smjesta eliminiraju one automobile koji su bili uključeni u teške nesreće, no rabljeno vozilo u svakom bi se slučaju trebalo ispitati u servisnom centru", objašnjava Buzelis.