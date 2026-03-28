Što se sve radi na rabljenim automobilima?

Nitko ne želi kupiti automobil s lažiranom kilometražom ili prikrivenim nedostacima, ali to nisu jedini kriteriji koje bi vozači trebali uzimati u obzir pri odabiru rabljenog vozila. Automobil koji je često mijenjao vlasnike ili države registracije također može skrivati neugodne tajne.

Istraživanje koje je u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama proveo carVertical, tvrtka za obradu podataka o vozilima, fokusiralo se na najekstremnije slučajeve zabilježene na tržištu rabljenih vozila u 2025. godini. Automobili „pomlađeni" za stotine tisuća kilometara, troškovi popravka koji mogu dosegnuti vrtoglave iznose i višestruke promjene država registracije dokazuju da je bez poduzimanja mjera opreza lako nabaviti automobil s kompromitiranom prošlošću.

Pojedini automobili u Hrvatskoj promijenili su i do sedam država

Znatni udio vozila svoj životni ciklus započinje u jednoj državi, ali se s vremenom prodaju i izvoze u inozemstvo. Posljedično, stariji automobili mogu proći kroz nekoliko zemalja i promijeniti više vlasnika. Od svih modela koje je carVertical provjerio u Hrvatskoj, automobil koji je promijenio najviše država registracije, njih čak sedam, bio je Renault Clio. Slijede ga Audi A4, BMW X6 M i Mercedes-Benz GLC klase, kod kojih je zabilježena promjena pet država registracije.

Rekorder po broju vlasnika u Hrvatskoj bio je BMW serije 6 s čak 21 promjenom vlasništva, a slijede ga BMW serije 1 sa 17 vlasnika i BMW serije 3 sa 16 različitih vlasnika.

Prema riječima Matasa Buzelisa, stručnjaka za automobilsko tržište iz carVerticala, tako velika rotacija vlasništva često je znak lošeg stanja vozila.

„Ako automobil učestalo mijenja vlasnike, u mnogim slučajevima to ukazuje na ozbiljne probleme koji se ne rješavaju. Takvo se vozilo iznova preprodaje novim kupcima, umjesto da se propisno popravi. Često ni trenutačni vlasnik nije svjestan da je vozilo prethodno prošlo kroz nekoliko država. Ako se automobil kupi bez provjere njegove povijesti, do tih je informacija naknadno gotovo nemoguće doći drugim putem."

Njemačka, čiji godišnji izvoz doseže gotovo 2 milijuna automobila, ne dijeli podatke o vozilima s drugim državama. Drugim riječima, onog trenutka kada se obavi prijenos vlasništva u drugu državu, pristup povijesti vozila postaje onemogućen, a podaci ostaju pohranjeni u bazama njemačkih državnih institucija. Njemačka nije jedina europska država s ovako strogim kriterijima. S obzirom na to da se mnogi automobili u Europi uvoze, takva situacija pogoduje nepoštenim prodavateljima koji prikrivaju prošlost vozila i obmanjuju lakovjerne kupce.

Među automobilima provjerenima u Hrvatskoj jedan je Volkswagen imao čak 21 zapis o oštećenjima

Automobil koji je sudjelovao u nekoliko manjih prometnih nesreća nije neuobičajena pojava, ali postoje modeli u čijim je izvješćima zabilježeno i na desetke oštećenja. Automobil s najviše oštećenja u Hrvatskoj bio je Volkswagen Passat, s čak 21 zabilježenim oštećenjem u izvješću. Na sljedećim su mjestima Renault Master s 20 zabilježenih oštećenja i Volkswagen Golf s 19 zabilježenih oštećenja. Evidencija oštećenja ne podrazumijeva nužno da je automobil sudjelovao u istom broju prometnih nesreća. U pojedinim slučajevima više zapisa o oštećenjima može se odnositi na jednu nesreću, zbog čega ukupni broj oštećenja vozila bolje odražava njihovu ozbiljnost.

Osiguravatelji najskuplje procjenjuju štete nastale u nesrećama luksuznih automobila. U Hrvatskoj su najveću ukupnu vrijednost štete imali Lamborghini Urus (295.000 EUR), Ferrari 812 Superfast (215.000 EUR) i Ferrari Roma (195.000 EUR).

„Ako vrijednost štete na automobilu doseže desetke ili stotine tisuća eura, takvo vozilo treba izbjegavati ili ga barem odvesti na temeljit pregled u ovlašteni servis. Budući da izvješća o povijesti vozila otkrivaju što je oštećeno, kupci na to mogu obratiti pozornost i zatražiti od stručnjaka detaljniju procjenu pojedinih dijelova. U protivnom, kupnja takvog automobila kasnije se može pretvoriti u pravu noćnu moru, osobito kada dođe vrijeme za prodaju vozila s kompromitiranom poviješću", ističe Buzelis.

Kilometraža umanjena za stotine tisuća kilometara

Kilometraža vozila jedan je od ključnih kriterija kojima se vozači vode pri kupnji rabljenog vozila. Općenito vrijedi pravilo da su automobili s većom kilometražom manje privlačni na tržištu rabljenih vozila. Upravo je zato manipulacija prijeđenim kilometrima i dalje popularna, zbog čega Europljani svake godine gube milijune eura.

Od svih automobila koje je carVertical provjerio u Hrvatskoj u 2025. godini, Mercedes-Benz V klase predvodi s najvećim odstupanjima u kilometraži, uz prosječno umanjenje od 281.000 kilometara. Slijede ga Ford Transit (249.000 kilometara) i Volvo XC40 (238.000 kilometara). Manipulacija kilometražom posebno pogađa kupce skupljih automobila, koji željeni model mogu preplatiti i za desetke tisuća eura.

„Lažirana kilometraža česta je pojava kod rabljenih modela iz uvoza. Budući da države ne razmjenjuju podatke o vozilima, informacije o povijesti vozila izvan su dosega institucija u zemlji uvoza. Ovu problematičnu situaciju mogla bi ispraviti samo zajednička europska politika, čime bi se kupcima automobila omogućio neograničeni uvid u povijest vozila i spriječilo da postanu žrtve prevare", objašnjava Buzelis.