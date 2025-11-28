Zašto smeđa i žuta vozila ne privlače hrvatske vozače

Proizvođači automobila nude širok izbor boja za svačiji ukus - od provjerenih monokromatskih nijansi do odvažnih nijansi koje privlače pažnju prolaznika. Međutim, stručnjaci naglašavaju da kupci rabljenih automobila imaju malo drugačije prioritete pri odabiru rabljenog vozila.

Istraživanje koje je tvrtka za podatke o vozilima carVertical provela po drugi put otkriva da hrvatski kupci automobila ne žele da se njihova vozila ističu, pa izbjegavaju jarke boje.

Smeđi i žuti automobili najmanje su privlačni Hrvatima

Hrvatski vozači nisu skloni odabiru automobila jarkih boja i više vole jednobojne tonove. Od svih vozila koje je carVertical provjerio 2024. godine, 30,8% bila su siva, 35,8% crna, 19,7% bijela, 7,5% plava i 3,2% crvena.

Tijekom godina i siva i crna boja učvrstile su svoju poziciju na tržištu. U 2010. godini sivi automobili činili su 32,1% tržišta, a taj je udio porastao na 35% u 2020. godini. Udio crnih automobila porastao je s 23,4% u 2010. godini na 27,9% u 2020. godini. Udio bijelih automobila stalno se povećavao s niskih jednoznamenkastih brojki prije 2010. godine na oko 19 - 20% posljednjih godina.

Popularnost automobila plave boje porasla je s 8,5% u 2010. godini na 12,2% u 2020. godini. Crveni automobili održali su prilično stabilan udio od oko 3 - 5% svake godine.

„Većina vozača bira neupadljive boje automobila jer se ne žele isticati. Postoji i pragmatičan razlog: lakše je prodati sivi ili crni automobil nego zeleni ili žuti jer je globalna potražnja za takvim vozilima veća", objašnjava stručnjak za automobilsko tržište tvrtke carVertical, Matas Buzelis.

Smeđa i žuta bile su najmanje popularne boje u Hrvatskoj - njihova popularnost posljednjih godina rijetko je prelazila 1%.

Jarki i crni automobili zahtijevaju više održavanja

Iako tržište automobila u svakoj europskoj zemlji ima svoje osobitosti, stav Europljana prema bojama izrazito je sličan. Siva, crna i bijela dominiraju u većini analiziranih zemalja, dok su jarke boje daleko rjeđe. Monokromatske se boje općenito smatraju praktičnijima i lakšima za održavanje.

S vremenom, automobili jarkih boja mogu izblijedjeti na suncu, stoga se ne preporučuje parkiranje crvenih, žutih ili narančastih modela na izravnoj sunčevoj svjetlosti dulje vrijeme. Ovaj problem posebno je vidljiv u Južnoj Europi, gdje su mnogi stariji automobili primjetno izblijedjeli.

Međutim, monokromatske boje također zahtijevaju njegu. Crni automobili posebno su osjetljivi na prašinu, ptičji izmet, insekte i biljne ostatke, koji mogu ostaviti tragove i značajno smanjiti vrijednost vozila.

„Boje poput sive i bijele puno bolje skrivaju prašinu, ogrebotine i druge male nedostatke na karoseriji. Čak će i manja ogrebotina na crvenom automobilu biti uočljivija. Međutim, crni automobili zahtijevaju više pranja nego automobili bilo koje druge boje, a izgledaju čisto samo jedan dan nakon pranja", kaže Buzelis.

Boja kao zaštitni znak proizvođača

Prema riječima stručnjaka za tržište tvrtke carVertical, tamnije se boje često koriste za premium modele kako bi se stvorio osjećaj luksuza i ekskluzivnosti. Međutim, takvi su automobili manje popularni u Južnoj Europi zbog visokih temperatura, prašine i prljavštine.

Tamnije nijanse također su uobičajene za vozila za prijevoz od i do zračne luke, limuzine i hotelski prijevoz, kako bi se održao određeni imidž i ispunila očekivanja zahtjevnih kupaca.

„Svaki je proizvođač automobila povezan s određenim bojama. Povijesno gledano, talijanski automobili često su bili crveni, francuski plavi, britanski zeleni, a njemački srebrni. To je bilo zlatno doba motosporta, ali se i danas odražava u nekim određenim modelima", dodaje Buzelis.

Stručnjak tvrtke carVertical preporučuje odabir rabljenog automobila na temelju njegova tehničkog stanja, a ne boje. Čak i automobil lijepe boje može skrivati lažiranu kilometražu ili nedostatke. Buzelis također predlaže provjeru boje mjeračem debljine kako bi se vidjelo je li automobil prebojan da se prekriju prošla oštećenja.