Etgar Keret: Autokorekcija
Autokorekcija (Arhiva)
Fraktura je nedavno objavila knjigu kratkih priča AUTOKOREKCIJA, vodećeg glasa izraelske književnosti i filma, Etgara Kereta, u lijepom, tvrdo ukoričenom izdanju, na 175 stranica, u prijevodu s herbrejskog Lile Šprajc.
Priče u kojima prevladavaju osjećaji smijeha, tuge i ljubavi-pesimizma.
Doista, priče pršte maštom, izazivaju smijeh, neprestano nas podsjećajući na nježnost, čak i u trenutcima apokaliptične budućnosti.
Nakladnik posebno ističe." Kratke, britke i razoružavajuće duhovite, one nas u istom dahu nasmijavaju, iznenađuju i podsjećaju na ono što je u nama najranjivije, na potrebu za ljubavi i prihvaćanje."
