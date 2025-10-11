Etgar Keret: Autokorekcija

Fraktura je nedavno objavila knjigu kratkih priča AUTOKOREKCIJA, vodećeg glasa izraelske književnosti i filma, Etgara Kereta, u lijepom, tvrdo ukoričenom izdanju, na 175 stranica, u prijevodu s herbrejskog Lile Šprajc.

Priče u kojima prevladavaju osjećaji smijeha, tuge i ljubavi-pesimizma.

Doista, priče pršte maštom, izazivaju smijeh, neprestano nas podsjećajući na nježnost, čak i u trenutcima apokaliptične budućnosti.

Nakladnik posebno ističe." Kratke, britke i razoružavajuće duhovite, one nas u istom dahu nasmijavaju, iznenađuju i podsjećaju na ono što je u nama najranjivije, na potrebu za ljubavi i prihvaćanje."