Priča završava s nama autorice Colleen Hoover

Priča završava s nama jedan je od naslova Naklade Neptun svjetski poznate autorice Colleen Hoover koji je imao pomalo trnovit put u knjižarama, no sada je procvjetao.

Naime, knjiga je izdana još 2017. godine prodala se dobro, ali kako da joj je još nešto falilo da ostvari svoj puni potencijal. Prošle godine dogodilo se upravo to - bio je dovoljan jedan post Kardashianki da se knjiga počinje ponovno prodavati i to izuzetno dobro, toliko da je upravo na stranicam Indexa ušla u top 10 najprodavanijih izdanja u Hrvatskoj.

Da ponovimo o čemu se radi...

Lily Bloom život nikad nije mazio, no uvijek se trudila pronaći sreću. Odrasla je u malom gradiću, završila je studij i preselila se u Boston te tamo započela vlastitu karijeru s nadom u svoj sretan završetak.

U Bostonu upoznaje Rylea Kincaida, zgodnog neurokirurga, tvrdoglavog i pomalo arogantnog muškarca koji je osvojio njezino srce svojom skrivenom nježnom stranom. Ryle je naizgled savršen, no ima jednu manu - on ne voli veze. Pa čak i kad Lily postane iznimkom koja potvrđuje njegovo pravilo, i dalje je progoni pitanje što je to čini osobom koja ga je uspjela osvojiti.

Dok je sve više pritišću sumnje u vezu s Ryleom, pojavljuje se još jedna prijetnja, Atlas Corrigan, Lilyna prva ljubav i čovjek koji sa sobom donosi dio nje koji je ostavila u prošlosti. On je jednom davno bio njezina srodna duša i njezin zaštitnik.

A sad kad se vratio, sve što je Lily sagradila s Ryleom naći će se u opasnosti.

U svakom slučaju, knjiga je apsolutno genijalna... pa dajte šansu Colleen Hoover!