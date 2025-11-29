Sjajne ilustracije Ivane Jovanović Trostmann

Hrvatska matica iseljenika podružnica Dubrovnik predstavila je dvojezičnu knjige La notte delle stelle cadenti - Noć padajući zvijezda (LuoghInteriori) Svjetlane Lipanović, predsjednice hrvatsko talijanske Udruge Rim s rafiniranim ilustracijama akademske slikarice Ivane Jovanović Trostmann, istaknute suvremene hrvatske likovne umjetnice, autorice impresivnog opusa. Zbirka sadrži 44 pjesme na hrvatskom i 44 pjesme na talijanskom jeziku.

I ovoga puta Ivana Jovanović Trostmann iznimno doprinosi visokoj kvaliteti izdanja svojim likovnim prilozima, vrlo odmjerenog kolorizma i izrazito emotivnog pristupa.

Motivi ruku, lica, krajobrazi Ivane Jovanović Trostmann skladno i prirodno se uklapaju u književni izričaj Svjetlane Lipanović.

Karakteristični likovni rukopis Ivane Jovanović Trostman je u ovim suptilnim ilustracijama došao je do punog izražaja.

Rukopis slikarice istodobno je i snažan i gracilan, delikatno nježan i pažljiv.

Knjigu Svjetlane Lipanović La notte delle stelle cadenti - Noć padajući zvijezda, svakako valja pročitati, jednako tako i uživati u iluistracijama Ivane Jovanović Trostmann.