Tomaš Halik: Zar je ovo bio život?

Nedavno je zagrebačka Fraktura, najagilniji hrvatski nakladnik, objavilo djelo suvremenog češkog pisa Tomaša Halika ZAR JE OVO BIO ŽIVOT, u fino tvrdo ukoričenoj opremi, na 336 stranica, u prijevodu sa češkog Vikice Tišljar.

„Međunarodno priznati teolog i autor Tomáš Halík otvoreno pripovijeda dramatičnu priču svoga života - priču o odrastanju u komunističkoj Čehoslovačkoj, obraćenju na kršćanstvo u vrijeme kada je Crkva bila progonjena, tajnom studiju teologije i svećeničkom ređenju koje je morao skrivati čak i od vlastite majke."

Živo se sjećamo događaja u drugoj polovici XX stoljeća u našem neposrednom okruženju.

Nakladnik ističe kako „kroz njegovu autobiografiju provlači se burna povijest Crkve i društva u srcu Europe: Praško proljeće 1968., okupacija Čehoslovačke, samo­spaljivanje Jana Palacha, tajna predavanja po privatnim stanovima, Baršunasta revolucija i prijelaz iz totalitarizma u demokraciju."