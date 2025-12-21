Rudyard Kipling: Knjiga o džungli

Nedavo je ugledni hrvatski nakladnik VBZ, u biblioteci od 10 do 110, objavio poznati roman Rudyarda Kiplinga KNJIGA O DŽUNGLI, u finoj, tvrdo ukoričenoj opremi, na 218 stranica, u prijevodu Svena Popovića.

Uvijek se govorilo kako „njegova proza donosi izuzetnu sliku indijskog života i svijeta britanskih vojnika, s osobitim smislom za svijet djece i životinja."

Tema knjige je izazovna i pustolovna priča o dječaku Mowgliju koji odrasta među vukovima.

Nakladnik osobito ističe kako „Knjiga o džungli remek-djelo je svjetske književnosti koje već više od stoljeća očarava čitatelje svih uzrasta. Jedno od najutjecajnijih i najomiljenijih djela dječje književnosti, nadahnulo je generacije čitatelja, umjetnika i filmaša.".