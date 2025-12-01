Dan Brown: Tajna svih tajni

Nedavno je zagrebački nakladnik VBZ objavio novi roman Dana Browna TAJNA SVIH TAJNI, u izvrsnoj tvrdo ukoričenoj opremi, na gotovo 600 stranica, u popularnoj biblioteci Ambrozija ( knjiga 701.), u prijevodu s engleskoga Petra Vujačića.

Napokon, pojavljuje se nakon osam godina nova knjiga čudesnih zapleta mega popularnog pisca Dana Browna.

Pred čitateljima je novi zaplet i pregršt uzbuđenja . Robert Langdon putuje u Prag na revolucionarne predavanja Katherine Solomon . Njezina knjiga sadrži zapanjujuća otkrića o prirodi ljudske svijesti.

Katherine nestaje s rukopisom.

O piscu i njgovom djelu se posebno ističe :" Njegovi su trileri osvojili čitatelje diljem svijeta te postali predmet intelektualnih rasprava i prijepora. Autor je i nagrađivane dječje knjige Divlja simfonija. Brownovi romani objavljeni su na 56 jezika i prodani u više od 250 milijuna primjeraka."

The New York Times kaže "Roman koji će vas potaknuti na razmišljanje...svjedočanstvo o moći tiskane riječi."