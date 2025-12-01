Dan Brown: Tajna svih tajni
Napokon, pojavljuje se nakon osam godina nova knjiga čudesnih zapleta mega popularnog pisca Dana Browna
Nedavno je zagrebački nakladnik VBZ objavio novi roman Dana Browna TAJNA SVIH TAJNI, u izvrsnoj tvrdo ukoričenoj opremi, na gotovo 600 stranica, u popularnoj biblioteci Ambrozija ( knjiga 701.), u prijevodu s engleskoga Petra Vujačića.
Pred čitateljima je novi zaplet i pregršt uzbuđenja . Robert Langdon putuje u Prag na revolucionarne predavanja Katherine Solomon . Njezina knjiga sadrži zapanjujuća otkrića o prirodi ljudske svijesti.
Katherine nestaje s rukopisom.
O piscu i njgovom djelu se posebno ističe :" Njegovi su trileri osvojili čitatelje diljem svijeta te postali predmet intelektualnih rasprava i prijepora. Autor je i nagrađivane dječje knjige Divlja simfonija. Brownovi romani objavljeni su na 56 jezika i prodani u više od 250 milijuna primjeraka."
The New York Times kaže "Roman koji će vas potaknuti na razmišljanje...svjedočanstvo o moći tiskane riječi."
