Michiko Aoyama: Ono što tražiš u knjižnici je
Pred nama je knjiga o čaroliji knjižnica i otkrivanje povezanosti
Michiko Aoyama (Arhiva)
Nedavno je zagrebački Profil objavio novu knjigu s dalekog Istoka, iz Japana.
Riječ je o romanu Michiko Aoyama ONO ŠTO TRAŽIŠ U KNJIŽNICI JE, u elegantnom broširanom izdanju, na 250 stranica, u prijevodu Mihele Veline.
Nakladnik predstavlja ovu knjigu kao višemilijunski bestseler u svijetu.
„Što tražite?" pita najzagonetnija knjižničarka u Tokiju. Jer Sayuri Komachi ima sposobnost naslutiti što svaki posjetitelj njezine knjižnice traži i preporučiti knjigu koja će mu pomoći da to i pronađe, ističe nakladnik.
15.12.2025. 12:03:00
