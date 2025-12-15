« Knjiga
Michiko Aoyama: Ono što tražiš u knjižnici je

Pred nama je knjiga o čaroliji knjižnica i otkrivanje povezanosti

Michiko Aoyama
Michiko Aoyama (Arhiva)
Nedavno je zagrebački Profil objavio novu knjigu s dalekog Istoka, iz Japana.

Riječ je o romanu Michiko Aoyama ONO ŠTO TRAŽIŠ U KNJIŽNICI JE, u elegantnom broširanom izdanju, na 250 stranica, u prijevodu Mihele Veline.

Nakladnik predstavlja ovu knjigu kao višemilijunski bestseler u svijetu.

„Što tražite?" pita najzagonetnija knjižničarka u Tokiju. Jer Sayuri Komachi ima sposobnost naslutiti što svaki posjetitelj njezine knjižnice traži i preporučiti knjigu koja će mu pomoći da to i pronađe, ističe nakladnik.

Piše: Miroslav Pelikan
15.12.2025. 12:03:00
    
