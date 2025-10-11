Nedavno je VBZ u biblioteci Nektar (knjiga 11.) objavio, drugu knjigu trilogije Srušeni bogovi Hannah Kaner KRALJ KOJI JE DONIO SUNCE, nastavak Djevojke koja je ubijala bogove, u obimnom broširanom izdanju, na 420 stranica, u prijevodu s engleskoga Andree Holi .

„Dramatična se zbivanja nastavljaju. Glavne aktere ove pripovijesti zateći ćemo na različitim stranama Middrena; Elogast i Innara, u pratnji boga malih laži Skedicetha, vratit će se u Lessciju noseći tužnu vijest o Kisseninoj pogibiji. „

Ljudska potreba za postojanjem paralelnih čudesnih svjetova u kojima bi se živjelo drugačije, današnje vrijeme izuzetno je snažna.

Hannah Kaner zanimljiva je osoba, „svoju inspiraciju crpi iz raznih mitologija, najdraža su joj tema ljutite žene, a žanr u kojem se dobro osjeća je spekulativna beletristika ili, jednostavnije, fantastika kojoj je u srži pitanje što je to što nas čini čovjekom".