Jean-Baptiste Andrea: Bdijući nad njom
Nedavno je zagrebački nakladnik Ljevak, u Bibliotecio Cicero objavio roman suvremenog francuskog književnika Jean-Baptista Andree BDIJUĆI NAD NJOM,, u izvrsnom tvrdom uvezu, na 442 stranice, u prijevodu s francuskog Maje Zorice, rođ. Vukušić.
Roman je nagrađen uglednom francuskom književnom nagradom Goncourt 2023.
Kritika ističe kako je pred čitateljem roman klasične ljepote i stila koji ćemo čitati s istim užitkom i za mnogo godina, ukazujući na grandioznu pozadinu o nemogućoj ljubavi, krhkosti umjetnosti i drugim šansama.
Priča o dvoje djece rođene iste godine, o siromašnom dječaku Michelangelu Vitalianiju i Violi Orsini, aristokratkinji.
Oni postaju nevjerojatan par, prijatelji do smrti.
