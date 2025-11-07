Dnevni horoskop za 7. studenoga 2025.

Dnevni horoskop za 7. studenoga, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ribe se moraju napokon odmoriti, ali ne ide im... Djevice će uživati u poslu, dok se Ovnovi moraju vratiti u stvarnost...

Na današnji dan rođeni su istraživač James Cook, dvostruka nobelovka Maria Sklodowska - Curie te ruski revolucionar Leon Trocki.