Dnevni horoskop za 28. svibnja 2025., dan koji će Vodenjacima krenuti poprilično dobro pa moraju paziti da nastavi do kraja dana, Vage će biti zaposlene na najčudnovatije načine, dok će se Bikovi pokušati odmoriti tijekom dana... no, kao i obično, neće im to ići baš lako...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni vojni obavještajac, pisac i novinar Ian Fleming, liječnik Joseph-Ignace Guillotin te glumica i pjevačica Kylie Minogue.

---------------------------------------------

