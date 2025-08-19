Dnevni horoskop za 20. kolovoza 2025.

Dnevni horoskop za 20. kolovoza, srijeda je, jedno od glupljih dana u tjednu - već se sve trebalo uhodati za novi tjedan, a u glavi je tek ponedjeljak... pa nek' onda Ovnovi poslože prioritete, Vodenjaci se ugodno ušuškaju i rade dalje, a Djevice bi trebale manje brinuti, nema živciranja...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni književnik i začetnik gotičkog književnog stila H. P. Lovecraft, pjesnik Salvatore Quasimodo i glazbenik Robert Plant.

