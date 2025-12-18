Dnevni horoskop za 18. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 18. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ovnovi će se trebati malo prizemljiti kako bi mogli normalno funkcionirati, Vage se moraju vrhunski koncentrirati, dok Ribe mogu nastaviti s tjednom po propisu, baš kao što su željele...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni jedan od najvećih zen učitelja Suzuki, glumac Brad Pitt i legendarni glazbenik Keith Richards.