Dnevni horoskop za 17. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 17. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Bikovi trebaju smiriti malo žešću narav, Vage će imati prilične zanimljive ideje, dok Ribe moraju paziti ne samo na sebe... što ne vole raditi, ali moraju...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni alkemičar i mistik Paracelsus, kompozitor Johann Friedrich Schubert i glumica Mila Jovovich.