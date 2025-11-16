Dnevni horoskop za 16. studenoga 2025.

Dnevni horoskop za 16. studenoga, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ovnovi će moći guštati u novoj energiji, Vage su spremne za sve što im život pošalje, dok će Ribe shvatiti da trebaju napraviti neke nove stvari, a ne samo stare...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni nadbiskup i jedan od idejnih začetnika hrvatskog narodnog preporoda Maksimilijan Vrhovac, pisac José Saramago i pisac, filozof, etnobotaničar, govornik i skeptik Terence McKenna.