Dnevni horoskop za 16. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 16. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Bikovi moraju razgovarati s kolegama, Ribe bi mogle malo razmislite o svojim idejama, dok Vage ne mogu zanemarivati ekipu, ma kakva ona bila...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni bard znanstvene fantastike Arthur C. Clarke, slikar Wassily Kandinsky i spisateljica Jane Austen.