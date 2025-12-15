Dnevni horoskop za 15. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 15. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Bikovi moraju slušati ponekad i druge, Vodenjaci će se još malo odmarati umjesto da rade, dok Djevice slobodno mogu otići na neku zabavu, kraj je godine, to se događa ;)

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni rimski car Neron, magična Helena Rubinstein i basist The Clasha Paul Simonon.