Dnevni horoskop za 13. studenoga 2025.

Dnevni horoskop za 13. studenoga, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Vage moraju riješiti neke osobne stvari u glavi, Ribe trebaju početi živjeti po svom, dok Bikovi trebaju prepustiti razmišljanje drugima i odmoriti mozak... nije to loše poneka, vjerujte ;)

Na današnji dan rođeni su britanski kralj Edward III., književnik Robert Louis Stevenson i glumac Joe Mantegna