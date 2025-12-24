Što jedu znakovi horoskopa za blagdane

Ovan jednostavno obožava blagdane, a najdraže mu je kad se kuća napuni ljudima koji jedu. Uvijek će se pobrinuti za goste, pojest će pravu gomilu hrane, no prigovarat će svakom jelu koje je na stolu, pa čak i onome koje je sam napravio. Uvijek, ali uvijek može pojesti i desert. Puno deserta.

Bik je uvjerljivo najveći gurman od svih znakova, pa ne čudi da jedva čeka blagdane kako bi cijele dane nabavljao i pripremao hranu prema jelovniku koji je odavno napravio. Obično ne prigovara na hrani, a kako obožava jednostavne recepte, vrlo ga je lako zadovoljiti kao gosta. Naravno, pretjerat će, ne brinite ...

Blizanci više cijene druženje i zabavu od hrane i za njih je to smisao blagdana. Hranu će od silne prezauzetosti razgovorom grickati s nogu, tako da zapravo nikad neće biti potpuno sit - tu nastaje problem zbog ljubavi prema alkoholu kojeg će u sebe utrpati što više mogu, pa nije rijetko da zaspu usred ručka ili naprave neku scenu.

Rak je veliki fan blagdana koji pretjeruje u svemu - od suhih kolača koje uvijek ima pri ruci preko slane do masne hrane. Ma koliko vam se to činilo loše, ima i jedna dobra stvar u svemu tome - stalno im je u ruci čaša s alkoholom, pa će ih ova dobra priprema sačuvati od pijanstva.

Lav je ljubitelj blagdana jer može sjediti na čelu stola, rezati pečenje i u svemu biti glavni, a to će iskoristiti da sebi uzme najbolje komade koje najviše voli. No, neće se pretrpati hranom i zabavljat će sve prisutne, pa ga je dobro imati na svakom slavlju. Nakon obroka bi se najradije malo ispružio i zaspao, ali zato će se navečer pretvoriti u pravog partijanera.

Djevica će, naravno, obaviti sve što je potrebno oko uređenja doma i dekoracija, najaviti točno vrijeme ručka i dobiti slom živaca svaki put kad netko zakasni. Čišćenje će ih potpuno izmoriti, no svejedno će uživati u hrani koju će pojesti u umjerenim količinama, kako bi poslije ručka ili večere opet mogla - pospremati.

Vaga je obožavatelj raznolikosti, tako da na blagdanskom stolu mora biti što više različitih delicija i slastica, po mogućnosti onih u kojima inače rijetko uživaju. Naravno, takav pristup izazvat će prejedanje, no ne brinite - ako se za ručak prejedu, budite sigurni da će isto napraviti i za večeru.

Škorpion voli intimno društvo, a daleke rođake najmanje vole vidjeti za blagdanskim stolom. Tradicionalna jela zadovoljit će njihov ukus, ustvari, pojest će sve što stavite pred njih jer imaju samo jednu pravu blagdansku želju - uživati u svim mogućim varijantama alkohola koje mogu nabaviti.

Strijelac je sklon pretjerivanju uvijek u životu, pa za blagdane dobija uvjerljivo najviše kilograma od svih znakova jer moraju probati baš sve, a blagdanskih kolača nikad ne može biti dovoljno kad su oni u blizini. Najdraži dio blagdana im je puna kuća kako bi mogli zabavljati sve oko sebe.

Jarac blagdanima pristupa kao i svemu drugome - organizirano i strateški, tako da moraju znati sve unaprijed. Gdje se i što slavi, s kim, koliko će potrošiti i što će biti na stolu. Organizacija ih zabavlja beskrajno, a svi moraju biti zadovoljni i veseli da bi i oni bili takvi, tako da će razgovarati i s gluhom pratetkom pola sata ako neće nitko drugi.

Vodenjak je i inače među najboljim domaćinima od svih znakova, a kod njih možete banuti bilo kada, uvijek će biti svega i primit će vas veselo i srdačno. Ne prestaje rezuckati, kuhati i posluživati, puniti čaše svima oko stola i uživati u društvu. S hranom jednostavno ne stignu pretjerati, no zato će se vrlo često loviti za bocu.

Ribe vrlo snažno proživljavaju blagdane, jače od bilo kojeg drugog znaka tako da im pripreme za Božić puno znače, kao i za bilo koji drugi blagdan. Ne razumiju one koji to shvaćaju olako, jer njima su ti dani posebno dragi zbog opuštanja i uživanja - ne prestaju jesti od Badnjaka pa sve do tri kralja, uživajući pritom u svakoj sekundi.