Dnevni horoskop za 22. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 22. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Jarci se baš jako vesele Suncu koje im je ušlo u znak, Ribe će se živcirati bezveze, zapravo, a Bikovi moraju imati dovoljno vremena da napravite sve... jer je Božić pred vratima...

Na današnji dan rođeni su rimski car Dioklecijan, inžinjer raketne tehnologije Herman Potočnik Noordung i tenisačica Billie Jean King.