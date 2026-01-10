Zašto bi muškarci stalno tražili seks?

Dobro znamo da su muškarci dokazano otporniji od žena na stres, no on ipak ostavlja posljedice na njih, stoga je želja za velikim količinama oksitocina, hormona sreće koji se pojavljuje tijekom seksa i, naročito, poslije orgauzma vrlo razumljiva. Tamo gdje je oksitocin u igri, stresa nema.

Malo manje empatični pripadnici muškog roda seks doživljavaju i kao lijek protiv nesanice, jer muško tijelo tako funkcionira (i to je fiziološki dokazano) - seks, orgazam, spavanje prirodan je poredak stvari u tim dlakavim tijelima, pa neka se žene ne ljute kad se muškarci samo okrenu i zaspu, bez postkoitalnog maženja. To jednostavno tako ide.

Seks muškarcima može služiti i kao prevencija od raka prostate, jer je dokazano da muškarci koji doživljavaju orgazam barem pet puta tjedno imaju tri puta manju šansu da ga dobiju.

Iako se taj učinak može postići i masturbacijom, seks je ipak neizmjerno bolja i zabavnija mogućnost.

Kad smo već kod ljekovitih učinaka seksa, on puno pomaže pri otklanjanju glavobolje, medicinski dokazano, pa je i to jedan od razloga zbog koji muškarci žele seks - boli ih glava. Žene bi tu mogle ponešto naučiti ...

Seks je također genijalan način za završavanje svađe. Ljepota i privlačnost pomirbenog seksa leže upravo u velikoj energiji koja se u njega ulaže, pa je i to dobar razlog za malo igrica pod plahtma.

Naravno, za kraj, muškarcima seks pomaže da se bolje koncentriraju. Kako? Pa tko bi mogao išta smisleno napraviti dok je napaljen osim seksati se ...

Dakle, momci, nađite drage žene koje vas smatraju dovoljno dobrima...