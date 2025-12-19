Dakar nije samo utrka

Kad se spomene Dakar, većina pomisli na brzinu, pijesak i ekstremne uvjete. No iza nekoliko tisuća kilometara kroz pustinju stoji puno više od same vožnje. Dakar je logistika, mentalna izdržljivost, neprospavane noći i stalna prilagodba. To je utrka u kojoj detalji čine razliku.

Dakar Rally 2026. održat će se od 3. do 17. siječnja u Saudijskoj Arabiji, sedmu godinu zaredom u toj zemlji. Ruta u obliku velike petlje, s početkom i ciljem u Yanbuu, obuhvatit će oko 8.000 kilometara, od čega približno 5.000 kilometara čine brzinske dionice. Ovogodišnje izdanje donosi i novosti poput "Stock Class" kategorije za vozila bliža serijskoj proizvodnji te "Marathon-Refuge" etapa, na kojima posade voze uz minimalnu tehničku podršku. Dakar je ujedno i prva utrka sezone FIA-FIM Svjetskog prvenstva u reliju-raidu (W2RC).

Za hrvatskog automobilista i iskusnog reli vozača Juraja Šebalja, pripreme za Dakar traju cijelu godinu. Od garaže i testiranja, preko fizičke i mentalne pripreme.

"Dakar je maraton. Startaš i ne razmišljaš o cilju, već kako "danas" stići do cilja. Tempo nemilosrdan, a fokus mora biti maksimalan, svaki dan iznova", kaže Šebalj."

Tišina kao luksuz u srcu pustinje

Jedan od najvećih izazova na Dakaru je kvalitetan odmor. Kamioni, generatori i noćni rad mehaničara, čine tišinu vrlo rijetkom pojavom. Upravo zato, tijekom priprema i same utrke Juraj koristi Huawei FreeBuds 7i - bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, koje mu omogućuju kratke, ali ključne trenutke sna i mentalnog odmora.

„Ako se ne naspavaš, nema koncentracije. A bez koncentracije, Dakar te vrlo brzo kazni", objašnjava. Dugotrajna baterija i udobno nošenje omogućuju mu da se izolira od buke i regenerira, čak i u najzahtjevnijim uvjetima.

Mobilni media centar za pripremu svake etape

Priprema dionica ne završava startom. Analiza ruta, pregled onboard snimki i komunikacija s timom odvijaju se kontinuirano. U tim trenucima Huawei MatePad 11.5 postaje njegov mobilni media centar zahvaljujući velikom i preglednom zaslonu, stabilnim performansama i pouzdanoj bateriji.

„U pustinji nema luksuza, ali ima pripreme. Sve mora biti brzo dostupno, jasno i pouzdano", ističe Šebalj, naglašavajući koliko mu je važno imati alat koji funkcionira bez zastoja.

Godina priprema zabilježena kroz objektiv

Osim same utrke, Dakar je i priča o ljudima, emocijama i trenucima izvan staze. Sve to Šebalj bilježi tijekom cijele godine priprema.

U tome mu je stalni suputnik Huawei Pura 80 Ultra, čiji napredni sustav kamera omogućuje snimanje u zahtjevnim uvjetima - od noćnih scena do brzih, spontanih trenutaka između etapa.

„Ne pamtiš Dakar samo po rezultatu. Pamtiš ljude, tišinu prije starta i emocije koje se dogode izvan same utrke", kaže.

Tehnologija kao tiha podrška

Za Juraja Šebalja, tehnologija nije u prvom planu, ali je ključna kao tiha podrška koja mu omogućuje da se fokusira na vožnju, sigurnost i tim.

„Dakar se ne osvaja tehnologijom, ali bez pouzdanih alata teško je izdržati njegov ritam. Sve mora raditi bez razmišljanja", zaključuje.

Dakar nije samo utrka od točke A do točke B. To je cjelogodišnje putovanje, u kojem svaki detalj, pa i onaj tehnološki , može napraviti razliku.