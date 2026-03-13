Što bi trebali jesti ako ste u depresiji

Depresija je složen mentalni poremećaj koji može utjecati na raspoloženje, energiju, san i opću kvalitetu života. Iako prehrana nije jedini faktor u liječenju depresije, znanstvena istraživanja sve više pokazuju da način prehrane može imati značajan utjecaj na mentalno zdravlje. Određene namirnice mogu pomoći u regulaciji raspoloženja, smanjenju upalnih procesa u tijelu i podršci funkciji mozga. U nastavku su neke od najvažnijih skupina hrane koje mogu biti korisne osobama koje se bore s depresijom.

1. Masna riba bogata omega-3 masnim kiselinama

Masna riba poput lososa, sardina, tune i skuše bogata je omega-3 masnim kiselinama koje imaju važnu ulogu u zdravlju mozga. Omega-3 pomažu u smanjenju upale u tijelu i mogu pozitivno utjecati na komunikaciju između moždanih stanica.

Neka istraživanja sugeriraju da osobe koje redovito konzumiraju hranu bogatu omega-3 masnim kiselinama imaju manji rizik od razvoja depresije. Preporučuje se konzumirati ribu barem dva puta tjedno kako bi se osigurala dovoljna količina ovih važnih masnih kiselina.

2. Cjelovite žitarice

Cjelovite žitarice poput zobi, smeđe riže, integralnog kruha i kvinoje važan su izvor složenih ugljikohidrata. Oni pomažu u stabilizaciji razine šećera u krvi, što može imati pozitivan učinak na raspoloženje i energiju tijekom dana.

Složeni ugljikohidrati također potiču proizvodnju serotonina, neurotransmitera koji se često naziva „hormonom sreće". Stabilna razina serotonina može pomoći u smanjenju osjećaja tuge i tjeskobe.

3. Voće i povrće bogato antioksidansima

Voće i povrće sadrže brojne vitamine, minerale i antioksidanse koji štite stanice od oksidativnog stresa. Oksidativni stres i upalni procesi povezani su s razvojem depresije.

Posebno su korisne bobice, agrumi, špinat, brokula, paprika i rajčica. Ove namirnice sadrže vitamine poput vitamina C, folata i beta-karotena koji podržavaju funkciju mozga i imunološkog sustava.

4. Orašasti plodovi i sjemenke

Orašasti plodovi poput badema, oraha i lješnjaka te sjemenke poput chia i lanenih sjemenki bogati su zdravim mastima, proteinima i magnezijem. Magnezij je mineral koji ima važnu ulogu u regulaciji živčanog sustava i može pomoći u smanjenju stresa i tjeskobe.

Redovita konzumacija orašastih plodova može doprinijeti stabilnijoj razini energije i podržati zdravlje mozga.

5. Fermentirana hrana

Sve više istraživanja govori o povezanosti između zdravlja crijeva i mentalnog zdravlja. Fermentirana hrana poput jogurta, kefira, kiselog kupusa i kimchija sadrži korisne bakterije koje podržavaju ravnotežu crijevne mikrobiote.

Zdrava crijevna flora može pozitivno utjecati na proizvodnju neurotransmitera koji sudjeluju u regulaciji raspoloženja.

Sve u svemu, iako prehrana sama po sebi ne može izliječiti depresiju, ona može biti važan dio sveobuhvatnog pristupa mentalnom zdravlju. Uključivanje masne ribe, cjelovitih žitarica, voća, povrća, orašastih plodova i fermentirane hrane u svakodnevnu prehranu može pomoći u podršci zdravlju mozga i stabilizaciji raspoloženja. Uz pravilnu prehranu, važno je potražiti i stručnu pomoć, redovito se kretati te održavati kvalitetne društvene odnose, jer kombinacija tih faktora može značajno doprinijeti oporavku i boljoj kvaliteti života.