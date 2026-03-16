Kakve bi vježbe trebali raditi ljudi koji puno sjede

U modernom načinu života sve više ljudi provodi velik dio dana sjedeći. Poslovi u uredima, rad za računalom, vožnja automobilom i gledanje televizije dovode do toga da mnogi ljudi provode i više od osam sati dnevno u sjedećem položaju. Iako se takav način života čini bezopasnim, dugotrajno sjedenje može imati negativne posljedice za zdravlje, uključujući bolove u leđima, slabiju cirkulaciju i smanjenu pokretljivost tijela. Zbog toga je važno redovito raditi vježbe koje pomažu tijelu da ostane aktivno i zdravo.

Vježbe istezanja za vrat i ramena

Jedan od najčešćih problema kod ljudi koji puno sjede je napetost u vratu i ramenima. Dugotrajno gledanje u ekran često dovodi do nepravilnog držanja tijela i napetosti u gornjem dijelu leđa.

Jednostavne vježbe istezanja mogu pomoći u opuštanju tih mišića. Na primjer, lagano naginjanje glave u stranu, kruženje ramenima ili istezanje ruku iznad glave mogu smanjiti napetost i poboljšati pokretljivost. Ove vježbe mogu se raditi čak i tijekom radnog dana i ne zahtijevaju mnogo vremena.

Vježbe za jačanje leđa

Slabi mišići leđa često su uzrok bolova kod ljudi koji puno sjede. Kada su leđni mišići slabi, kralježnica nema dovoljno potpore, što može dovesti do lošeg držanja i nelagode.

Vježbe poput laganih sklekova, podizanja trupa ili takozvanog "superman" položaja mogu pomoći u jačanju mišića leđa. Redovitim izvođenjem ovih vježbi moguće je poboljšati stabilnost kralježnice i smanjiti bolove u donjem dijelu leđa.

Vježbe za jačanje trbušnih mišića

Trbušni mišići imaju važnu ulogu u stabilizaciji tijela i održavanju pravilnog držanja. Kada su ti mišići slabi, tijelo se često pogrbi tijekom sjedenja.

Plank, lagani trbušnjaci ili podizanje nogu odlične su vježbe za jačanje središnjeg dijela tijela. Jači trbušni mišići pomažu u održavanju ravnoteže i smanjuju opterećenje na leđima.

Vježbe za noge i cirkulaciju

Dugotrajno sjedenje može usporiti cirkulaciju u nogama, što ponekad uzrokuje osjećaj težine ili umora. Zato je važno aktivirati mišiće nogu tijekom dana.

Jednostavne aktivnosti poput hodanja, laganih čučnjeva ili podizanja na prste mogu poboljšati cirkulaciju i ojačati mišiće nogu. Čak i kratka šetnja od nekoliko minuta svakih sat vremena može imati pozitivan učinak.

Važnost redovitog kretanja

Osim vježbi, vrlo je važno redovito prekidati dugotrajno sjedenje. Stručnjaci često preporučuju da se svakih 30 do 60 minuta ustane, malo protegne ili prošeće.

Ovakve kratke pauze mogu pomoći tijelu da ostane pokretljivo i spriječiti pojavu ukočenosti.

Zaključak

Ljudi koji provode mnogo vremena sjedeći trebali bi posebno paziti na redovitu tjelesnu aktivnost. Jednostavne vježbe istezanja, jačanja mišića leđa i trbuha te aktivacije nogu mogu značajno poboljšati zdravlje i smanjiti negativne posljedice dugotrajnog sjedenja. Redovito kretanje i kratke pauze tijekom dana važan su korak prema zdravijem i aktivnijem načinu života.