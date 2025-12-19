Za poklone trošimo isto kao i lani

Advent je u punom jeku sa svim svojim zabavnim sadržajima, mirisima kuhanog vina i klinčića te bogate ponude hrane na štandovima, a četiri od pet Hrvata dok pijucka to kuhano vino razmišlja o kupnji božićnih poklona svojim najbližima.

Naime, istraživanje koje smo proveli u studenom pokazalo je da ukupno 83% građana planira kupnju božićnih poklona, što je stabilan udio kakav smo bilježili i prošlih godina. Pritom će trećina ispitanika (33%) potrošiti do 50 eura za tu namjenu, a tek nešto manjih 29% izdvojit će dvostruko više, do 100 eura. Više od toga planira potrošiti petina hrvatskih građana pri čemu će njih 14% za poklone izdvojiti do 200 eura, a više od 200 eura njih 6%.

Zanimljiv je i trend koji se može iščitati iz odgovora građana na pitanje planiraju li potrošiti više ili manje u odnosu na prošlu godinu. Nešto više od dvije trećine (70%) ističe da će za kupnju poklona potrošiti jednako kao i lani, što je dosta veliki skok u odnosu na prošlu godinu kada je to izjavilo 54% ispitanika. U okviru preostale trećine građana njih 21% navodi da će ove godine smanjiti svoje izdatke za poklone, a 10% da će ih povećati.

Internet je važan saveznik u potrazi za poklonima, a online putem barem dio poklona planira kupiti ukupno 58% građana. Pritom je za četiri od deset građana (38%) kupnja poklona čisto zadovoljstvo (što je ipak primjetno manje od 46% u prošlogodišnjem istraživanju), dok za ostalih šest građana to predstavlja stres (19%) ili kombinaciju stresa i zadovoljstva (43%).

U okviru ovog istraživanja htjeli smo doznati i planiraju li naši građani ove godine ići na skijanje ili zimovanje. Da će se prepustiti zimskim zadovoljstvima istaknulo je 8% građana, što je značajan pad u usporedbi s prošlom godinom kada je na ovo pitanje potvrdno odgovorilo 13% hrvatskih građana.

https://jatrgovac.com/za-poklone-trosimo-isto-kao-i-lani/