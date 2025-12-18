HONOR vas poziva da svjedočite najveličanstvenijem prirodnom spektaklu
Od 3. do 4. siječnja očekuje nas vrhunac meteorske kiše Kvadrantida, pravi vizualni spektakl za sve ljubitelje astronomije i fotografije
Noćno nebo na samom početku 2026. godine priprema jedan od svojih najimpresivnijih nastupa. Od 3. do 4. siječnja kiša meteora Kvadrantidi tijekom svog će vrhunca prošarati nebo s do 120 zvijezda padalica na sat. Desetljećima je snimanje ovakvih prolaznih nebeskih čarolija predstavljalo izazov koji je nadahnuo razvoj nove generacije noćne fotografije, a koju utjelovljuje HONOR Magic8 Pro.
Kada se zvijezde poslože
Kvadrantidi su među astronomima poznati kao jedna od najspektakularnijih kiša meteora u godini, ali i jedna od najtežih za promatranje. S kratkim, uskim vrhuncem koji traje samo nekoliko sati i zahtjeva savršeno tamno nebo, ovaj astronomski fenomen dugo je bio izvan dosega običnih promatrača, fotografa amatera i konvencionalnih kamera pametnih telefona.
Ovaj fenomen predstavlja sve ono što volimo kod noćne fotografije, od nepredvidljivosti i bljeskova koji traju samo djelić sekunde. Snimanje meteora koji jure nebom u ponoć tradicionalno je zahtijevalo profesionalnu opremu, no HONOR je te izazove posljednjih godina intenzivno rješavao razvojem nove generacije uređaja. Najnoviji HONOR Magic8 Pro s naprednim AI algoritmima, revolucionarnom stabilizacijom i još neviđenim mogućnosti snimanja pri slabom osvjetljenju predstavljaju tehnologiju koja će redefinirati što je moguće u noćnoj fotografiji.
Izazov za sanjare
HONOR poziva ljubitelje fotografije, promatrače zvijezda i zaljubljenike u neobične fenomene da izađu u noći 3. i 4. siječnja 2026. i svjedoče kiši meteora Kvadrantidi. Najbolje vrijeme za promatranje bit će nakon ponoći na sjevernoj hemisferi, daleko od svjetla grada.
Pokušajte uhvatiti magiju. Provjerite što vaš sadašnji pametni telefon može učiniti, a potom zamislite što ćete tek moći izvesti s HONOR Magic8 Pro pametnim telefonom.
O kiši meteora Kvadrantidi
Kvadrantidi su aktivni od kraja prosinca do početka siječnja, s vrhuncem aktivnosti oko 3. i 4. siječnja svake godine. Za razliku od većine kiša meteora koje potječu od kometa, matično tijelo Kvadrantida je asteroid 2003 EH1. Kiša proizvodi približno 60-120 meteora na sat u svom vrhuncu, s jarkim vatrenim kuglama koje osvjetljavaju noćno nebo, a stižu iz područja između zviježđa Volar i Zmaj.
Savjeti za promatranje:
• Najbolje vrijeme za promatranje: nakon ponoći 3. i 4. siječnja 2026.
· Pronađite tamnu lokaciju daleko od svjetla grada• Dozvolite očima barem 30 minuta da se prilagode mraku
• Pogledajte prema sjeveroistočnom nebu
• Vrhunski period je kratak - samo nekoliko sati, stoga budite točni.
