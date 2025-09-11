Činjenice o napadima 11. rujna 2001.

Napadi 11. rujna 2001. godine, poznati i kao 9/11, predstavljaju jedan od najvažnijih i najtragičnijih događaja suvremene povijesti. Tog utorka ujutro, koordinirani teroristički napadi izvedeni su protiv Sjedinjenih Američkih Država, ostavivši duboke posljedice na međunarodnu politiku, sigurnost i svakodnevni život milijuna ljudi.

Četiri putnička zrakoplova, oteta od strane 19 članova terorističke skupine Al-Qaida, bila su središnji instrument napada. Dva zrakoplova, American Airlines let 11 i United Airlines let 175, namjerno su se zabili u blizance Svjetskog trgovačkog centra u New Yorku. Oba nebodera urušila su se nekoliko sati kasnije, prouzročivši goleme ljudske gubitke i razaranja u centru Manhattana. Treći zrakoplov, American Airlines let 77, srušio se u Pentagon kod Washingtona, sjedište američkog Ministarstva obrane. Četvrti avion, United Airlines let 93, srušio se na polje u Pennsylvaniji nakon što su se putnici pokušali suprotstaviti otmičarima. Pretpostavlja se da je meta tog leta bio američki Kapitol ili Bijela kuća.

Ukupan broj poginulih u napadima iznosio je 2.977 ljudi, ne računajući otmičare. Među žrtvama bili su putnici i posada zrakoplova, zaposlenici i posjetitelji Svjetskog trgovačkog centra i Pentagona, kao i brojni vatrogasci, policajci i spasioci koji su pokušavali pomoći. Više od 6.000 ljudi bilo je ozlijeđeno, a dugoročne posljedice po zdravlje mnogih preživjelih i spasilaca ostale su prisutne desetljećima kasnije.

Napadi su izravno doveli do velikih promjena u globalnoj politici. Predsjednik George W. Bush proglasio je „rat protiv terorizma", a samo mjesec dana kasnije Sjedinjene Države i njihovi saveznici započeli su vojnu intervenciju u Afganistanu, s ciljem svrgavanja talibanskog režima koji je pružao utočište Osami bin Ladenu i Al-Qaidi. Također, uvedene su stroge mjere sigurnosti u zračnim lukama i šire, što je trajno promijenilo način na koji ljudi putuju.

Napadi 11. rujna ostavili su i snažan psihološki i kulturni trag. Za mnoge Amerikance i ljude diljem svijeta, taj dan simbolizira ranjivost, ali i solidarnost u suočavanju s tragedijom. Na mjestu nekadašnjih blizanaca danas se nalazi Memorijal i muzej 11. rujna, podignut u čast svim žrtvama i herojima tog kobnog dana.

Iako je prošlo više od dva desetljeća, 11. rujna i dalje ostaje dan sjećanja, žalovanja i opomene o važnosti borbe protiv terorizma i očuvanja međunarodne sigurnosti.