Gastro avantura u prirodi uz druženje sa životinjama

Ako ti je dosta užurbanosti, betona i ekrana, i tražiš mjesto gdje se vrijeme usporava, gdje mirisi domaće kuhinje vraćaju uspomene iz djetinjstva, a djeca s oduševljenjem trče za kozama ili maze konje, onda imamo savršen prijedlog. Pokloni nekom od obitelji ili prijatelja gastro avanturu u društvu četveronožnih prijatelja, tamo gdje se priroda, hrana i životinje spajaju u jedno nezaboravno iskustvo. U nastavku teksta donosimo četiri posebne destinacije iz ponude SelectBox poklon paketa gdje će i mali i veliki uživati punim plućima, i u punim tanjurima.

Alpaka ranč - egzotika i domaći zalogaji na tradicionalan način



Ako te do sada život još nije doveo u priliku da upoznaš alpake, onda te u Poljčanima, na nešto manje od pola sata vožnje od Maribora, čeka pravo otkriće. Dođi na Alpaka Ranč i upoznaj ove simpatične životinje, rođake ljama i deva. Alpake, osim što su izuzetno povjerljive prema ljudima, istovremeno su i vrlo miroljubive pa će djeca uživati u njihovom društvu, bez obzira na godine.

No avantura ovdje ne staje na njima. U suradnji s lokalnim OPG-ovima, ranč nudi tanjure pune domaćih mesnih i sirnih specijaliteta, sokova, voća i drugih delicija koje savršeno zaokružuju doživljaj. Pokloniti ovakav dan nekome znači pokloniti toj osobi nešto novo, zanimljivo i potpuno drugačije. Naime, tijekom posjeta osigurano je hranjenje i maženje, a nakon upoznavanja s alpakama slijedi radionica izrade filcanog sapuna od alpakine vune i gozba s domaćim delicijama.

Seoski turizam Kezele - okusi djetinjstva i krzneni prijatelji na četiri noge

Na obroncima Moslavačke gore čeka te prava domaća idila. Seoski turizam Kezele je mjesto gdje ćeš odmah osjetiti kako izgleda život u skladu s prirodom. Mirisi domaćeg kruha, kobasica i štrudle iz bakine kuhinje šire se dvorištem, dok djeca oduševljeno trče prema ograđenim pašnjacima s konjima, kozama i magarcima.

Ovdje možeš uživati u autentičnim jelima spravljenim po tradicionalnim receptima. Sve je lokalno, svježe i pripremljeno s posebnom pažnjom. Kad uz to dodaš čašu vina iz njihovih vinograda i pogled na zelenilo, jasno ti je zašto se ovdje svi rado vraćaju. Ako tražiš poklon koji nije samo još jedna stvar koju ćeš pokloniti i na koju će već svi sutra zaboraviti, izlet do ovog seoskog gospodarstva pokazat će se kao savršena ideja.

Sve na jednom mjestu - recept za sreću

U svijetu prepunom nepotrebnih stvari sve više cijenimo iskustva. A upravo su SelectBox poklon paketi dar koji stvara uspomene. Umjesto parfema ili još jedne šalice, pokloni dan u prirodi, druženje s konjima, čobanac ispod otvorenog neba i dječji smijeh u društvu krznenih stvorenja.

Bilo da tražiš rođendanski poklon za prijatelja, iznenađenje za roditelje ili savršen izlet za vlastitu obitelj, SelectBox nudi savršeno rješenje. Svaki poklon paket dolazi s mogućnošću izbora između brojnih partnera, bez dodatnih troškova i s fleksibilnošću rezervacije kad nam najviše odgovara. Provjeri ponudu poklon paketa, pronađi onaj koji ti najviše odgovara i kreni sa svojim najmilijima na putovanje puno okusa, prirode i četveronožnih prijatelja.