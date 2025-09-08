Red Pill scena: što je i o čemu se radi?

Red Pill scena je neformalni internetski pokret koji se razvio unutar različitih online zajednica, a ime potječe iz kultnog filma Matrix (1999.), gdje glavni lik Neo mora izabrati između crvene pilule (istina) i plave pilule (iluzija). U tom kontekstu, "uzimanje crvene pilule" simbolizira buđenje u surovu stvarnost. U Red Pill zajednicama, taj izraz označava „prosvjetljenje" o navodnim istinama koje društvo, mediji i moderna kultura žele prikriti, osobito kad je riječ o odnosima među spolovima, rodnim ulogama i društvenim normama.

U svojoj srži, Red Pill ideologija tvrdi da moderno društvo favorizira žene na štetu muškaraca, osobito u kontekstu ljubavnih odnosa, braka, roditeljstva i prava. Pripadnici scene često kritiziraju feminizam, tvrdeći da on više ne teži ravnopravnosti, već dominaciji žena nad muškarcima. Red Pill se tako pozicionira kao "protuteža" suvremenom feminizmu, zagovarajući povratak tradicionalnim rodnim ulogama, samopoboljšanje muškaraca i mušku neovisnost.

Red Pill zajednica nije jedinstvena - unutar nje postoje različite frakcije, od umjerenijih koji promiču osobni razvoj i mušku odgovornost, do radikalnijih skupina koje izražavaju mizoginiju i ogorčenost prema ženama. Neki dijelovi scene preklapaju se s tzv. Manosphere - širim online prostorom koji uključuje MGTOW (Men Going Their Own Way), incel zajednice (nevoljno celibatni muškarci) i PUA (Pick-Up Artists) subkulturu, koja se fokusira na zavođenje žena.

Kritičari Red Pill pokreta ističu da ova ideologija često širi toksične stereotipe o spolovima, promiče nepovjerenje i antagonizam između muškaraca i žena te da može negativno utjecati na mentalno zdravlje mladih muškaraca. Također, sociolozi upozoravaju da Red Pill često pojednostavljuje kompleksne društvene fenomene i koristi anegdotalne dokaze kako bi opravdao vlastite stavove.

Unatoč kritikama, Red Pill scena ima velik broj sljedbenika na platformama poput Reddita, YouTubea i foruma, gdje se razmjenjuju savjeti o muško-ženskim odnosima, osobnom razvoju, karijeri i izgradnji „alfa" identiteta. Za neke, Red Pill predstavlja alat za osobni rast i otkrivanje „istine", dok je za druge to oblik reakcije na osjećaj gubitka muške uloge u suvremenom društvu.

U konačnici, Red Pill scena je kompleksan i kontroverzan fenomen koji otvara važne, ali često polarizirajuće rasprave o spolu, identitetu i moći u 21. stoljeću.