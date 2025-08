Čini li nas umjetna inteligencija glupima i lijenima?

Umjetna inteligencija (UI) nezaustavljivo ulazi u sve aspekte našeg svakodnevnog života - od mobilnih telefona i računala do automobila, kućanskih uređaja i zdravstvenih sustava. Iako nam tehnologija donosi niz pogodnosti i povećava učinkovitost, mnogi se pitaju: postajemo li zbog nje gluplji i ljeniji?

S jedne strane, UI nam uvelike olakšava svakodnevne zadatke. Više ne moramo pamtiti datume, adrese ili recepte - za sve to postoji aplikacija. S nekoliko klikova možemo generirati tekst, analizirati podatke ili čak prevesti složene rečenice s jednog jezika na drugi. No, upravo ta dostupnost znanja i automatizacija misaonih procesa dovodi do smanjenja potrebe za vlastitim razmišljanjem. Kada nam stroj nudi gotova rješenja, gubimo motivaciju za dublje promišljanje i analizu.

U obrazovanju je taj učinak posebno vidljiv. Učenici i studenti sve češće koriste alate temeljene na UI-u za rješavanje zadataka, pisanje eseja ili pretraživanje informacija. Iako to može biti koristan alat za učenje, u pogrešnom kontekstu potiče pasivnost i ovisnost. Umjesto razvoja vještina kritičkog mišljenja, učenici se oslanjaju na alate koji "misle umjesto njih".

Slično se događa i na radnom mjestu. Automatizacija poslova smanjuje potrebu za rutinskim zadacima, ali može potaknuti i pad kognitivne angažiranosti. Ako se ne potiče kreativno razmišljanje i inovacija, radnik postaje pasivan promatrač, a ne aktivni sudionik u procesu.

No, važno je naglasiti da UI sama po sebi nije ni dobra ni loša - sve ovisi o načinu na koji je koristimo. Ako UI koristimo kao alat za poboljšanje produktivnosti, ubrzanje repetitivnih zadataka i stjecanje uvida, ona može potaknuti razvoj i omogućiti nam da se usmjerimo na kreativnije i smislenije aktivnosti. S druge strane, ako joj dopustimo da preuzme naše osnovne kognitivne funkcije, dugoročno možemo oslabiti svoje intelektualne sposobnosti.

Zaključno, umjetna inteligencija može nas učiniti glupljima i ljenijima - ali ne mora. Ključ je u ravnoteži i odgovornom korištenju tehnologije. Umjesto da dopustimo UI-u da misli umjesto nas, trebali bismo je koristiti kao alat koji nas potiče na razmišljanje, učenje i stvaranje. Na kraju, mi odlučujemo hoće li UI biti naša potpora ili zamjena.