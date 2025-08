Znate li da zvijezde padalice zapravo nemaju veze sa zvijezdama?

Svake godine, otprilike između 17. srpnja i 24. kolovoza, na nebu uživamo u pravom pljusku meteora koji zovemo zvijezdama padalicama ili nebeskim krijesnicama, a u narodu najčešće - suze svetog Lovre. Do tog „pljuska" dolazi zbog toga što svakoga ljeta, na sjevernoj nebeskoj polutci, Zemlja prolazi kroz oblak ostataka koje je za sobom ostavio komet, nebesko tijelo sastavljeno od krute jezgre i omotača od smrznuta plina i prašine, koje putuje po svemiru. Često komet, kad je u blizini Sunca ima "rep", koji se sastoji od vode, zrnaca prašine, krhotina i raznih plinova, a sve je veći što je komet bliži Suncu.

Dakle, te "zvijezde padalice" nemaju nikakve veze sa zvijezdama!

One su najizraženiji, a možda i najpoznatiji meteorski pljusak, koji u kolovozu uzrokuje komet Swift-Tuttle i činjenica da se njegova putanja oko Sunca križa sa Zemljinom. On Sunce obiđe jednom u 133 godine, a posljednji puta nam je u susjedstvu bio 1992. godine. No, njegovi nas tragovi i dalje oduševljavaju pa, iako se ne radi o pravim zvijezdama padalicama, nema razloga da 11. i 12. kolovoza ne uživamo u pogledu i usput zaželimo pokoju želju.

Zašto sveti Lovro plače? Evo 5 zanimljivosti o Perzeidima

1. Krenimo od toga zašto se uopće zovu tako?

Meteorski pljusak naziva se Perzeidima jer se čini kao da nastaje iz zviježđa "Perzej". Naime, iako se meteori mogu opaziti po cijelome nebu, kada bismo putanju svakog od njih pratili do njegova ishodišta, uvijek bismo došli do jedne točke koja se nalazi u zviježđu Perzej na sjevernoj nebeskoj polutci. A, naziv suze svetog Lovre je dobio zato što se vrhunac meteorskoga pljuska otprilike poklapa sa spomendanom svetog Lovre, 10. kolovoza.

2. Meteori Perzeida jure 60 kilometara u sekundi!

Brzina zrnaca koja ulaze u Zemljinu atmosferu iznosi otprilike 216 tisuća kilometara na sat, odnosno 60 kilometara u sekundi! Uglavnom su velika poput zrnaca prašine, a ponekad poput špekule te izgore u atmosferi prije nego što stignu do Zemlje. A, povremeno se na nebu pojavi i pokoja vatrena kugla! Meteori Perzeida sagorijevaju na visini od otprilike 80 do 160 kilometara iznad Zemlje, neki se tijekom procesa i rasprsnu, što mi na Zemlji vidimo kao bljesak vatrene kugle, koji katkad prati i glasna eksplozija.

3. Ljeti nije vruće samo nama, nego i meteorima Perzeida!

Kada zrnce uđe u atmosferu, sabija ju prolazeći kroz nju te ju tako zagrijava, a temperatura meteora može se popeti na više od 1500 °C. Većina će njih pri toj temperaturi ispariti. Hlađenje atmosfere i isparavanje zrnaca mi vidimo kao „zvijezdu padalicu", odnosno svjetlosni trag na noćnome nebu.

4. Komet Swift-Tuttle najveće je poznato tijelo koje redovito posjećuje naše susjedstvo.

Jezgra mu je promjera otprilike 26 kilometara, što ga čini najvećim tijelom koje redovito obilazi Zemlju u relativno bliskome susretu. Promjer mu je višestruko veći od hipotetskoga tijela za koje se pretpostavlja da je uzrokovalo izumiranje dinosaura na Zemlji.

5. Što tragovima Perzeida daje boju?

Boja ovisi o sastavu meteora i brzini kojom on prolazi kroz atmosferu. U tragovima Perzeida potvrđeni su kalcij (ljubičasta), magnezij (plavozelena), natrij (žutonarančasta), kisik (crvena), željezo (žuta) te ioni drugih elemenata. Za Perzeide najtipičnija je zelena boja kad ulaze u atmosferu i žuto-ljubičasta ako se uspiju probiti do njezinih nižih slojeva.

Kada i odakle promatrati suze svetog Lovre ove godine?

11. i 12. kolovoza, kad Zemlja prolazi kroz najgušći dio ostataka kometa Swift-Tuttle. U sklopu događanja "Noć Perzeida u Astronomskom centru Rijeka", 12.8. od 20:30 očekuju vas popularne prezentacije Vodič noćnim nebom i Mala tijela Sunčeva sustava, kao i organizirano promatranje meteora u zvjezdarnici te samostalna promatranja na panoramskoj terasi i parku Astronomskog centra Rijeka. Programi su sufinancirani iz projekta "Pozdravi svemir" te je potrebna prethodna prijava na 051/455 700 ili astronomski-centar-rijeka@rijekasport.hr.

Na vrhuncu pljuska očekuje se do 90-ak meteora u sat vremena (u potpunome mraku). Za uživanje vam ne treba skupa oprema, dovoljne su oči i što mračnija lokacija s koje vam se pruža pogled na otvoreno nebo. Kad onamo stignete, dajte si desetak minuta da se oči priviknu na mrak i uživajte, a za svaki slučaj, ponesite i nešto topliju odjeću jer će se pljusak najbolje vidjeti pred zoru.

I, ne zaboravite zaželjeti nešto lijepo...