Međunarodnog dana prijateljstva je sutra

Prijateljice su uz nas u svim fazama života - od dječjih smijuljenja i slomljenih tinejdžerskih srca, preko prvih poslova i prekida, do novih početaka i svakog hormonalnog vrtuljka. No postoji nešto posebno, i gotovo čarobno, u prijateljstvima koja se njeguju i traju u ritmu mjesečnog ciklusa. U povodu Međunarodnog dana prijateljstva (30. srpanj), Intimina nas podsjeća zašto su ženska prijateljstva toliko snažna, važna i neuništiva.

Prva menstruacija: snaga podrške

Prva menstruacija nije uvijek uvod u slavlje ženstvenosti kakvom smo se nadale. Dobra vijest? Ne morate kroz to prolaziti sami. Prema istraživanju koje je INTIMINA provela među više od 2000 djevojaka u dobi od 13 do 20 godina u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji i Španjolskoj, njih 54 % prvo se obrati prijateljicama, dok se 46 % oslanja na roditelje ili obitelj. Razgovor je ključan!

Generacija Z ne traži samo dobro upijanje - želi udobnost, održivost i diskreciju kad je riječ o menstrualnim proizvodima. Prijelaz na menstrualne čašice može u početku djelovati zbunjujuće, kao da ste se vratili u školske klupe. No zato je tu Lily Cup One, dizajnirana upravo za sve koji tek počinju koristiti čašice. Umjesto zbunjenosti, nudi jednostavnost, udobnost i samopouzdanje.

Dvadesete: dijeljenje priča i isprobavanje novoga

U dvadesetima tvoje prijateljice postaju i tvoje neslužbene ginekologinje. Preporuke, iskustva i poruke poput „JE LI OVO NORMALNO??" u dva ujutro postaju svakodnevica. Bilo da razmjenjujete omiljene PMS grickalice ili dijelite dojmove o novim proizvodima, menstruacija sve češće postaje tema iskrenih, znatiželjnih razgovora, bez filtera.

Čuli ste frendicu kako spominje Ziggy Cup 2? Vrijeme je da i vi saznate više. Ovaj menstrualni disk za višekratnu upotrebu omogućuje seks bez nereda tijekom menstruacije, a može se nositi cijeli dan. Njegov ravni oblik smješta se tik ispod vrata maternice, skuplja menstrualnu tekućinu i omogućuje penetraciju. Ako vam je dosta planiranja intimnosti prema kalendaru, ovo vam može promijeniti igru.

Niste još ljubiteljica čašica? Menstrualne gaćice upravo doživljavaju svojih pet minuta, i to s razlogom. Intimina Bloom menstrualne gaćice prozračne su, upijaju do količine 4 obična tampona i izrađene su od mekanih, sigurnih materijala. Možete ih nositi samostalno ili kao dodatnu zaštitu uz čašicu, a nude udobnost i zaštitu bez otpada i bez komplikacija. Moderne, praktične i totalno korisne.

Menopauza nije kraj

Kako starimo, mijenja se ono o čemu pričamo, ali podrška ne blijedi. Menopauza i perimenopauza donose svoje izazove, a vaginalna suhoća je jedna od onih tema o kojima se premalo govori, iako značajno utječe na intimnost i svakodnevnu udobnost.

Hidratacija je ključ, ne samo iznutra, već i izvana. Tu je Balmy, hidratantna krema brenda Intimina za intimnu njegu, koja umiruje suhoću, svrbež i iritaciju. S hijaluronskom kiselinom i biljnim sastojcima, Balmy je hipoalergena, pH-uravnotežena i nježna poput zagrljaja za tvoju najosjetljiviju kožu. Bilo da suhoću uzrokuje menopauza, hormonalne promjene ili samo osjetljivost nakon brijanja, Balmy je tu da pomogne.

Zauvijek sinkronizirane

Tijekom menstruacije, jedine riječi koje uistinu tješe su: „I ja isto!". Kao znak prijateljstva, vaša maternica odlučila je da je bolje kad krvarimo zajedno. Otkriće da vam se ciklusi sinkroniziraju, s cimericom, sestrom ili najboljom prijateljicom, pretvara se u malu zavjeru sinkronizirane menstruacije. Je li stvarna ili čista slučajnost? Nije ni važno jer je to savršena prilika za povezivanje. Od urnebesnih priča o prvoj menstruaciji, do posuđivanja ibuprofena u hitnim situacijama i uvjeravanja frendice da konačno isproba čašicu - takvi trenuci su smiješni, nježni i nezaboravni. To su trenuci sestrinstva.

Bez obzira na godine i fazu života, menstruacija je iskustvo koje nas povezuje, tiha nit koja se provlači kroz naša prijateljstva i živote. Od prvog krvarenja do valunga, snaga je u razgovoru, smijehu, suzama, pa i zajedničkom krvarenju. Jer iako je tvoj ciklus samo tvoj, u njemu nikada nisi potpuno sama. Uz prave prijateljice i pouzdane menstrualne proizvode, spremna si za sve - ciklus po ciklus. Proslavi ovaj Međunarodni dan prijateljstva s onom koja je uz tebe bila kroz sve to, i još uvijek je.