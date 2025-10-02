Čak 61 % žena u menopauzi nezadovoljno je svojim tijelom

U posljednjih nekoliko godina menopauza postala je jedna od najčešćih tema u razgovorima o ženskom zdravlju. Čini se da je svijet konačno spreman razbiti stigmu koja prati ovu često izazovnu životnu fazu žena. Javnost i mediji sve više obraćaju pažnju na menopauzu kako bi ženama širom svijeta pružili podršku. Za mnoge, ova životna etapa može donijeti neugodu i različite simptome, ali ona je normalan prijelaz koji treba priznati i razumjeti. Važno je da žene prolaze kroz ovaj period raspolažući točnim informacijama i s potrebnom podrškom.

Kako bi bolje razumjeli kako menopauza danas utječe na žene, brend posvećen ženskom intimnom zdravlju INTIMINA proveo je istraživanje među više od 4.000 žena u dobi od 40 do 60 godina u Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Francuskoj i Italiji. Fokus je bio na ženama koje su prošle ili trenutačno prolaze menopauzu, a rezultati otkrivaju koliko menopauza mijenja odnos žena prema vlastitim tijelima, otkriva ozbiljnu krizu samopouzdanja i ističe potrebu za većom podrškom.

Čini se da menopauza snažno utječe na žene: one koje su prošle ili trenutačno prolaze menopauzu kažu da se osjećaju negativnije (51 %), nezadovoljnije (50 %), kritičnije prema sebi (41 %) i manje samopouzdano (46 %) nego prije.

Obzirom na učinak koji menopauza ima na žene, možda nije iznenađujuće da 61 % žena trenutačno nije zadovoljno svojim tijelom, dok 21 % kaže da uopće nije zadovoljno.

Fizičke promjene uzrokuju nezadovoljstvo

Kada su žene upitane što najviše utječe na pad samopouzdanja, dominantan odgovor bile su fizičke promjene. Većina je navela da su povećanje tjelesne mase (56 %) i valunzi ili drugi vidljivi simptomi (50 %) glavni čimbenici koji utječu na njihovo samopouzdanje, a zatim promjene na koži (28 %), vaginalno i seksualno zdravlje (22 %) te tonus mišića (22 %). Mnoge su spomenule i stanjivanje kose, promjene na dojkama i starenje lica kao posebno teško razdoblje.

Društveni pritisak i nedostatak reprezentacije

Istraživanje je pokazalo da ove poteškoće dodatno pogoršavaju društveni pritisak i nedostatak vidljivosti menopauze. Dvije od pet žena (41 %) reklo je da se sada češće uspoređuje s mlađim ženama nego prije, a gotovo 39 % osjeća pritisak društva i medija da zadrže mladolik izgled. Zapanjujuće, više od polovice (54 %) žena smatra da u medijima nema dovoljno žena u menopauzi s kojima se mogu poistovjetiti, što dodatno otežava ovu ranjivu životnu fazu.

Strategije suočavanja i njihova ograničenja

Mnoge žene aktivno traže načine kako se nositi s promjenama, od vježbanja i tjelesne aktivnosti (53 %) do odabira drugačije odjeće (43 %) i rutine njege kože (30 %). Ipak, gotovo jedna od osam žena (12 %) priznaje da ništa ne pomaže u nošenju s tim promjenama. Neke se oslanjaju na samopodršku, razgovore s prijateljicama ili kozmetičke tretmane, ali ukupna slika pokazuje žene koje se bore zadržati samopouzdanje uz vrlo ograničenu podršku.

Promjena prioriteta u ljepoti i zdravlju

Unatoč izazovima, menopauza također mijenja vrijednosti na značajne načine. Više od četiri od deset žena (41 %) kaže da sada više pažnje posvećuje zdravlju nego izgledu, dok 42 % balansira između oboje. Gotovo polovica (47 %) izjavila je da se njihov pojam ljepote promijenio, pri čemu 26 % manje pridaje pažnju konvencionalnim standardima, a 23 % aktivno redefinira pojam ljepote za sebe.

Kulturalna sljepoća

Kulturalna slika i dalje je zabrinjavajuća. Prema istraživanju, 41 % žena smatra da njihova kultura negativno gleda na starenje žena, dok samo 14 % vjeruje da se starije žene cijene. Ovaj nedostatak društvenog priznanja, u kombinaciji s fizičkim promjenama i pritiskom okoline, doprinosi padu prihvaćanja vlastitog tijela: u odnosu na svoje 30-e i 40-e, 39 % žena sada se manje prihvaća, dok samo 28 % osjeća veće samoprihvaćanje.

Što žene još uvijek čini lijepima

Ipak, postoje i svijetli trenuci. Mnoge žene pronalaze ljepotu i samopouzdanje na novim mjestima: 49 % kaže da se osjećaju najljepše kada brinu o zdravlju, a 41 % ističe veće prihvaćanje sebe. Trećina navodi fizičku snagu (33 %) i unutarnji mir (33 %) kao ključne faktore, dok druge samopouzdanje crpe iz odnosa, postignuća i osobnog stila.

Podrška koju žene žele

Na pitanje što bi im pomoglo da se bolje osjećaju u procesu starenja, žene su istaknule konkretna rješenja: 35 % želi bolji pristup resursima za ljepotu i wellness prilagođenim ženama u menopauzi, 33 % želi više autentične zastupljenosti starijih žena u medijima, a 32 % naglašava važnost mentalnog zdravlja i podrške samopouzdanju. Gotovo trećina poziva i na otvorenije razgovore o menopauzi. Ipak, gotovo jedna od pet žena (19 %) smatra da nijedan resurs ne bi imao učinka što pokazuje koliko duboko može ići kriza samopouzdanja.

Dr Susanna Unsworth, ginekologinja i medicinska stručnjakinja brenda INTIMINA komentirala je: "Ovo istraživanje savršeno prikazuje ono što svakodnevno vidim u svojoj ordinaciji. Za mnoge žene menopauza donosi promjene na tijelu koje utječu na njihovo samopouzdanje i sliku o sebi, a sve to dodatno otežava nedostatak pozitivnih primjera u javnosti. Prečesto se žene u menopauzi prikazuju kao starije, umorne i svedene samo na svoje simptome, čime se učvršćuju negativni stereotipi. Kad bismo, umjesto toga, ovo životno razdoblje slavili kao vrijeme snage, vitalnosti i životnog iskustva, više bi žena sebe vidjelo u tom svjetlu i osjećalo se dovoljno osnaženo da ga prihvati."