Prestanimo sramotiti žene bez djece

Kako vam zvuči život u kojem se možete fokusirati samo na sebe: putovati, opuštati se, ugađati si i uživati u Aperol Spritzu kad god poželite? Zvuči fantastično? Za mnoge to jest, osim ako ste žena u fertilnoj dobi, kada počinju stizati pitanja i komentari o djeci. Društvo i dalje ima određena očekivanja od žena, a nazivi poput "karijeristica", "sebična", "neodgovorna" koriste se za one koje su odlučile nemati djecu. Intimina potiče otvorene razgovore o izboru i poštovanju, podsjećajući nas da put svake žene, s djecom ili bez njih, zaslužuje razumijevanje, a ne osudu.

Zašto žene još uvijek prolaze kroz ovo?

Plodnost žena stoljećima je usko povezana s njihovom dobi. Istraživanja pokazuju da jedna trećina parova ima poteškoća sa začećem ako je žena starija od 35 godina, pa se svatko iznad te dobi često smatra "sretnim" ako začne. Istina je da ne postoji točno određena dob u kojoj plodnost prestaje za sve. To je više spektar, od plodnijeg do manje plodnog razdoblja života, koji počinje u kasnim tinejdžerskim godinama i postupno počinje opadati u kasnim tridesetima.

Iako brige o plodnosti utječu na svakoga različito, o reproduktivnim izborima žena često se raspravlja javnije. Odluka o tome hoćete li imati djecu ili ne, osobna je, a oblikuju je mnogi faktori, uključujući zdravlje, karijeru i životni stil.

Što kažu brojke?

Kulturne, ekonomske i socijalne promjene utjecale su na razmišljanje ljudi o osnivanju obitelji. Danas žene imaju više obrazovnih i karijernih prilika, nedostaje pristupačna skrb za djecu, bilježe se brza povećanja troškova stanovanja, nejednako medicinsko liječenje tijekom i nakon poroda, ograničen pristup roditeljskom dopustu i sveukupno rastući troškovi odgoja djeteta u modernom društvu. Kako se kaže, potrebno je cijelo selo za odgoj djeteta, a to se selo smanjuje, što uvelike utječe na reproduktivne izbore.

Prosječna globalna stopa nataliteta iznosila je 2,3 djece po ženi 2021. godine. Gledajući unatrag, vidimo značajan pad: 5,3 u 1963., 3,7 u 1980., 3,3 u 1990., 2,7 u 2000., 2,6 u 2010. i 2,3 prije samo nekoliko godina. Zaključno, što je zemlja razvijenija i što je viša razina obrazovanja, to ljudi imaju manje djece. Najmanje razvijene zemlje često imaju najviše stope nataliteta.

Istraživanje Sveučilišta New Hampshire pokazuje da je 2024. godine bilo 5,7 milijuna više žena u fertilnoj dobi bez djece nego što se očekivalo na temelju prijašnjih trendova. To je značajan porast s 2,1 milijun u 2016. i 4,7 milijuna u 2022. Drugo istraživanje Pew Research Centra izvještava da 50 % odraslih osoba u SAD-u mlađih od 50 godina bez djece kaže da ih vjerojatno nikada neće imati, što je porast sa 37 % u 2018. i 47 % u 2023. Kada su upitani zašto, 31 % je jednostavno odgovorilo da ne žele djecu. Međutim, iza tih brojki kriju se i duboko osobne priče.

Koji su razlozi da netko nema djecu?

Ne mora uvijek postojati razlog, i to je sasvim u redu. Ponekad je nemanje djece izbor, a ponekad nije. Svatko ima svoju priču, stoga su ljubaznost i empatija izuzetno važni. Mnogo je razloga zbog kojih netko možda nema djecu - neki su osobni, neki okolnosni, a ponekad nema nikakvog specifičnog razloga. Svaka priča je valjana.

Društveni pritisak i očekivanja, pomiješani s osuđivanjem i sramom, mogu stvoriti duboku tjeskobu i emocionalni napor. Intimina donosi nekoliko primjera nepromišljenih pitanja koja ljudi postavljaju s dobrim namjerama, ali su, u stvarnosti, neprikladna i duboko osobna:

"Jesi li sigurna da ne želiš djecu? Vjerojatno ćeš se predomisliti."

"Nisi više mlada, sat otkucava. Koji su ti planovi?"

"Ne želiš roditi? To je sebično, ali uvijek možeš posvojiti."

"Koja je svrha tvog života kao žene? Što ćeš raditi bez djece?"

"Hoćeš li zamrznuti jajašca za slučaj da kasnije požališ?"

"Tko će se brinuti za tebe kad ostariš?"

"Mrziš li djecu?"

"Nisi li zabrinuta da nikada nećeš iskusiti pravu ljubav kao majke?"

"Hoćeš li umjesto toga postati mama mačkama ili psima?"

Pravilo je jednostavno: poštujte granice i dopustite svakoj osobi da podijeli samo ono s čime joj je ugodno.

Moć izbora

Pristup kontracepciji i planiranju obitelji osnažio je žene diljem svijeta da preuzmu kontrolu nad svojim životima. Od izuma pilule i drugih kontraceptiva, više žena upisuje i završava fakultete, zarađuje veće plaće, radi na smanjenju razlike u plaćama između muškaraca i žena te postaje primarni hranitelj obitelji. Zahvaljujući dostupnoj reproduktivnoj zdravstvenoj skrbi i obrazovanju, žene i muškarci imaju pristup piluli i drugim kontracepcijskim sredstvima, što im omogućuje da planiraju svoje živote i obitelji u skladu sa svojim željama.

Kao što je sasvim u redu i prekrasno imati djecu, isto vrijedi i za nemanje djece. To ne čini osobu sebičnom, hladnom, neispunjenom, neuspješnom ili nevažnom. Imati djecu trebala bi biti osobna želja i sretan izbor, a ne odluka donesena pod pritiskom obitelji, prijatelja ili društva. Ono što je najvažnije jest da svaka žena ima slobodu odlučiti što za nju znači sreća.