Podrška ženama u najkritičnijim životnim trenucima

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja (10. listopada), brend za žensko zdravlje INTIMINA ističe često zanemarene izazove mentalnog zdravlja s kojima se žene suočavaju tijekom značajnih životnih promijena, poput postporođajnog razdoblja i menopauze. Zahvaljujući novijim saznanjima o ovim često stresnim i izazovnim fazama života, brend INTIMINA naglašava važnost veće osviještenosti, otvorenih razgovora i dostupnih sustava podrške.

Nakon poroda, razdoblja koje se često povezuje s radošću, mnoge nove majke doživljavaju nagli pad hormona koji može uzrokovati emocionalnu nestabilnost. Čak do 80 % majki može osjetiti tzv. „baby blues"- blagu, prolaznu depresiju, no teža i dugotrajnija pojava, postporođajna depresija, pogađa otprilike jednu od sedam žena. Simptomi postporođajne depresije uključuju depresivno raspoloženje, gubitak interesa i anksioznost. Često se ova pojava pogrešno tumači, a mnoge žene pate u tišini bez traženja stručne pomoći. Najkritičnije razdoblje za intervenciju je prvi mjesec nakon poroda, kada je rizik od depresije značajno veći.

Kasnije u životu, prijelaz u menopauzu predstavlja još jedan izazov za mentalno zdravlje, posebno u profesionalnoj sferi. Prema nedavnom istraživanju brenda INTIMINA među više od 4.000 zaposlenica u uredima, 81 % ispitanica prijavilo je simptome poput promjena raspoloženja, umora i poteškoća s koncentracijom, što može značajno utjecati na svakodnevni život i dobrobit žene. Istraživanje je pokazalo da su ovi simptomi negativno utjecali na radni život 44,3 % ispitanica, na život kod kuće 44,5 %, te na društveni život 38 %.

Ovi podaci jasno pokazuju potrebu za većom osviještenošću i podrškom na radnom mjestu. Većina ispitanica (57 %) smatra da bi edukacija kolega i menadžera o menopauzi bila korisna. Nadalje, iako je 54 % žena potražilo liječnički savjet zbog svojih simptoma, znatnih 44 % to nije učinilo.

Podaci iz oba životna razdoblja jasno pokazuju kulturološko neshvaćanje kada je riječ o ženskom zdravlju. Iako se žene često potiče na zdrav način života kroz prehranu i tjelovježbu, značajan broj osjeća da ti mehanizmi nošenja sa stresom nisu dovoljni. Drugo istraživanje o menopauzi pokazalo je da gotovo jedna od pet žena (19 %) smatra da nijedan resurs ne bi mogao pomoći da se osjećaju bolje u vezi sa starenjem, što ukazuje na duboko ukorijenjenu krizu samopouzdanja i potrebu za specijaliziranim resursima za mentalno zdravlje.

„Ovi rezultati pokazuju da je mentalno zdravlje žene usko povezano s fizičkim promjenama kroz koje prolazi. Od naglih hormonskih promjena u postporođajnom razdoblju do složenih emocionalnih i društvenih pritisaka menopauze, otvoreni razgovor i dostupna podrška nisu samo korisni već ključni. Žene diljem svijeta trebaju se osjećati osnaženo da komuniciraju svoje osjećaje s bližnjima i da potraže stručnu pomoć kad je potrebno" izjavila je Dunja Kokotović, Globalna brand menadžerica INTIMINE.