Što o ženi govori - njezin muškarac?

Žene imaju neke svoje kriterije odabira muškarca koji dobrim dijelom počivaju na privlačnosti kako je one shvaćaju, no nezanemariv utjecaj ima i karater žene - pogađate, lako je procijeniti karakter neke žene prema muškarcu kojeg je odabrala.

Pa da vidimo što možemo zaključiti iz raznih odabira - za početak, naravno, žene koje ulaze u vezu sa zauzetim muškarcem nemaju samopoštovanja, a takvom vezom pokazuju da nemaju ni poštovanja prema drugima.

Ima i žena s nedostatkom samopouzdanja, a njihov je najčešći odabir muškarac koji nije dovoljno zreo - recimo, nije spreman za vezu, planiranje budućnosti s partnericom i ne pokazuje osjećaje.

S druge strane, narcisoidne žene biraju upravo takve muškarce, jer se takvi tipovi uzajamno snažno privlače - zaljubljeni su u sebe, uvijek su najglasniji i najotvoreniji, šarmiraju sve oko sebe, ali i moraju primati komplimete. Kako to traže jedan i drugi, takva veza obično ne traje drugo.

Za kraj, žene koje jednostavno moraju pomagati drugima i biti na usluzi - svi znamo barem jednu takvu koja se zapravo se trudi prikazati dobrom osobom - odabrat će muškarca koji definitivno nije dovoljno dobar za njih i treba ga popraviti. Veza s takvim muškarcem čini se više kao dobrotvorni projekt nego odnos ljubavnika.

Eto, jeste li se pronašle, drage naše? Niste? Odlično, znači da ste čisto OK osoba u prilično dobroj vezi, čestitamo!