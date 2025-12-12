30% žena ima bolnije menstruacije tijekom zime

Dolaskom zime, koja sa sobom donosi blagdansko ozračje i niže temperature, pojavljuju se i određeni izazovi za žensko zdravlje. Ove sezone, INTIMINA je posvećena rasvjetljavanju često zanemarenih utjecaja hladnijih mjeseci na intimno zdravlje žena, uključujući menstruaciju i funkciju zdjeličnog dna. Cilj je osnažiti žene da proaktivno upravljaju svojim zdravljem u tom razdoblju, kroz edukaciju i otvoren dijalog.

Zato je INTIMINA analizirala podatke i relevantne brojke iz dviju nedavnih istraživanja. Jedno istraživanje, koje je obuhvatilo preko 5000 žena u dobi od 18 do 45 godina u Ujedinjenom Kraljevstvu, SAD-u, Francuskoj, Španjolskoj i Italiji, otkrilo je značajne promjene u menstrualnom zdravlju tijekom zime:

Pojačana menstrualna bol: Značajnih 30% sudionica izjavilo je da doživljava bolnije menstruacije.

Neredovitost ciklusa: 17% ih je primijetilo neredovitije cikluse, a 14% je zapazilo da im menstruacije traju dulje.

Pogoršani simptomi PMS-a: Osim promjena u ciklusu, 59% je prijavilo nadutost i plinove, 45% je iskusilo migrene, a 40% je osjetilo pojačanu tjeskobu tijekom menstruacije.

"Menstruacije mogu donijeti širok raspon simptoma, a mnoge žene doživljavaju različite probleme," objašnjava dr. Susannah Unsworth, medicinska stručnjakinja brenda INTIMINA. "Bol je često posljedica kontrakcija mišića maternice i uloge upalnih spojeva zvanih prostaglandini. Nadalje, smanjena sunčeva svjetlost zimi može utjecati na hormonalnu ravnotežu, što utječe na sve, od ovulacije do trajanja ciklusa."

11% anketiranih žena priznalo je da ni s kim nije razgovaralo o svojim problematičnim simptomima menstruacije, što ukazuje na potrebu za boljom komunikacijom i zdravstvenom pismenošću ljudi.

Utjecaj zime na zdravlje zdjeličnog dna

Učinci zime protežu se izvan menstrualnog zdravlja i uključuju zdjelično dno. Odvojeno istraživanje INTIMINE provedeno na više od 3000 žena u dobi od 30 do 55 godina u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj i Italiji otkrila je nekoliko ključnih trendova:

Smanjena tjelesna aktivnost: Gotovo 40% žena prijavilo je smanjenje tjelesne aktivnosti tijekom zime, što može dovesti do slabljenja mišića zdjeličnog dna.

Smanjena motivacija: Više od polovice (54%) teže pronalazi motivaciju za vježbanje, uključujući rutine za jačanje zdjeličnog dna.

Pojačani problemi s mjehurom: Značajnih 69% prijavilo je pojačanu učestalost mokrenja tijekom hladnijeg vremena, a 37% je iskusilo češće propuštanje mokraće prilikom kašljanja ili kihanja tijekom sezone prehlada i gripa.

"Zdjelično dno se sastoji od mišića koji zahtijevaju dosljedno vježbanje kako bi ostali snažni. Smanjena aktivnost zimi sigurno može utjecati na zdravlje zdjeličnog dna," navodi dr. Unsworth. Savjetuje ženama da daju prednost ciljanim vježbama zdjeličnog dna, čak i ako su ograničene na zatvoreni prostor.

Ohrabrujuće je što je istraživanje također ukazalo na snažnu želju za edukacijom, pri čemu je preko 82% žena izrazilo interes za učenje vježbi zdjeličnog dna kako bi se suprotstavile učincima zime. Osim toga, preko 75% bilo je spremno uključiti vježbe zdjeličnog dna u zatvorenom prostoru u svoje wellness rutine.

Stručne preporuke za zimski wellness

Dr. Unsworth donosi praktične savjete kako bi ženama pomogla da održe zdravlje zdjelice tijekom zime:

Uključite vježbe zdjeličnog dna: Redovita praksa Kegelovih vježbi, sa ili bez pomagala kao što je pametni uređaj INTIMINA KegelSmart, može značajno ojačati te mišiće.

Kontrolirajte unos tekućine: Budite svjesni prekomjerne konzumacije kofeina i alkohola, jer su oba diuretici koji mogu povećati učestalost mokrenja.

Dajte prednost hidrataciji: Hidratacija bezkofeinskim napitcima ključna je za zdravlje mjehura.

Identificirajte okidače za mjehur: Određena hrana, poput začinjenih jela, može iritirati mjehur. Prepoznavanje i izbjegavanje ovih okidača je korisno.

Prakticirajte zdrave navike odlaska na toalet: Izbjegavajte mokrenje "za svaki slučaj" i naprezanje, jer te navike mogu oslabiti zdjelično dno.

"Možemo primijetiti da generalno nedostaje sveobuhvatna edukacija o zdravlju zdjeličnog dna. Ženama se često govori da su manja propuštanja mokraće 'normalna', no to su simptomi temeljnog problema koji se može liječiti," napominje dr. Unsworth. Također naglašava percepciju povezanosti između zimskog stresa ili Sezonskog afektivnog poremećaja (SAP) i zdravlja zdjelice, pri čemu preko 34% žena vjeruje da ta veza postoji.

INTIMINA je posvećena pružanju znanja ženama za rješavanje ovih zdravstvenih problema, kao i proizvoda poput vaginalnih utega Laselle i pametnog uređaja za vježbanje KegelSmart. Što prije žene započnu proaktivne zdravstvene prakse, to će bolji biti rezultati.

"Zima ne bi trebala biti vrijeme za zanemarivanje našeg zdravlja," zaključuje dr. Unsworth. "Umjesto toga, nudi savršenu priliku za uspostavljanje pozitivnih, doživotnih wellness navika."